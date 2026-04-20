Los restos de Luis Brandoni serán velados este lunes en el Palacio de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en una ceremonia abierta al público que se extenderá desde el mediodía hasta la medianoche. La despedida permitirá que familiares, colegas y admiradores puedan rendirle homenaje a una de las figuras más importantes de la cultura argentina.

El espacio elegido para el velatorio refleja la relevancia de su trayectoria artística y su compromiso con la vida pública. Se espera una gran concurrencia de referentes del espectáculo, así como también de público en general que acompañó su carrera en cine, teatro y televisión.

Tras la ceremonia, sus restos serán trasladados el martes al Cementerio de la Chacarita, donde se realizará la inhumación en el Panteón de Actores, sitio reservado para grandes figuras del ámbito artístico nacional.

La muerte del actor, a los 86 años, generó una profunda conmoción en el ambiente cultural. Su despedida se da en un contexto de múltiples homenajes que destacan su extensa trayectoria y el impacto que tuvo en varias generaciones de argentinos.

De esta manera, el último adiós a Brandoni se desarrollará en un marco institucional y abierto, acorde a la dimensión de su figura, permitiendo que el público sea parte de la despedida de uno de los grandes referentes del espectáculo nacional.