Lionel Messi ha concretado la adquisición de la Unió Esportiva Cornellà, provocando un terremoto deportivo y digital en el fútbol español. La noticia, difundida el pasado jueves, transformó al estadio Municipal de Cornellà de Llobregat en el foco de la prensa internacional y disparó un fenómeno inmediato: el club pasó de tener 40.000 seguidores en Instagram a superar la barrera de los 600.000 en cuestión de horas.

La cuenta oficial de Instagram de la UE Cornellà muestra un impresionante aumento a 604 mil seguidores. (Gentileza)

Con este salto exponencial, el modesto equipo catalán dejó atrás en métricas digitales a clubes de la Primera División como el RCD Espanyol, el Getafe CF y el RCD Mallorca. Actualmente, el Cornellà se posiciona como el tercer equipo más seguido de Cataluña, siendo superado únicamente por el FC Barcelona y el Girona FC. El impacto comercial también fue inmediato, registrándose largas filas en las tiendas oficiales para adquirir la camiseta verde con el nombre de Messi y el número 10.

Dentro de la institución, la noticia fue recibida con asombro y felicidad. El entrenador del primer equipo, Ignasi Senabre, calificó la operación como "sorprendente" y destacó que es un orgullo que "el mejor jugador de la historia del fútbol se vincule al Cornellà". Por su parte, el capitán Marc Fernández reveló que el plantel se enteró de la compra a través de los medios de comunicación, aunque el cuerpo técnico ya ha pedido "tranquilidad" para mantener el foco en la competición vigente.

Desde el plano institucional, el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat calificó el desembarco del astro argentino como una oportunidad “estratégica” para posicionar el nombre de la ciudad a nivel mundial. El gobierno local, que participó en las negociaciones referidas a la gestión del campo municipal, enfatizó la importancia de preservar los proyectos sociales, el fútbol femenino y la formación de la cantera como pilares de esta nueva etapa.

En lo estrictamente deportivo, el primer partido bajo la "era Messi" terminó en un empate 1-1 frente a la Fundació Esportiva Grama. El defensor Gonzalo Pereira quedará en la historia del club como el autor del primer gol desde que el capitán de la Selección Argentina asumió la propiedad del equipo. Mientras tanto, los socios manifiestan grandes expectativas por un posible ascenso a la Segunda División y el potenciamiento de las categorías inferiores.