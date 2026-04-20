La película Guerra Mundial Z tendrá finalmente una secuela oficial, más de 13 años después de su estreno original en 2013. El anuncio fue realizado por Paramount durante la CinemaCon 2026, poniendo fin a una larga historia de proyectos cancelados y rumores en torno a la continuación.

La primera entrega, protagonizada por Brad Pitt, se convirtió en un éxito global al recaudar más de 540 millones de dólares y posicionarse como una de las películas de zombies más taquilleras de la historia. Ese desempeño fue clave para que el estudio retomara la idea de una secuela, pese a los múltiples intentos fallidos en el pasado.

Durante años, el proyecto atravesó distintas etapas de desarrollo con nombres importantes involucrados, como los directores J. A. Bayona y David Fincher. Sin embargo, problemas presupuestarios, cambios creativos y retrasos terminaron frenando su realización, hasta su cancelación en 2019.

Ahora, el estudio confirmó que la nueva película ya está en desarrollo, aunque por el momento no se conocen detalles sobre el elenco, el director ni la fecha de estreno. Tampoco está asegurado el regreso de Brad Pitt, protagonista de la primera parte.

La noticia marca el regreso de una de las franquicias más exitosas del género y reaviva el interés de los fanáticos, que durante más de una década esperaron novedades sobre una continuación que parecía haber quedado descartada.

De esta manera, Guerra Mundial Z se suma a la tendencia de Hollywood de retomar grandes éxitos del pasado, apostando por nuevas entregas que buscan captar tanto a la audiencia original como a nuevas generaciones.