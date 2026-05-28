La Policía Federal Argentina llevó adelante un importante procedimiento antidrogas en Rawson que culminó con el secuestro de gran cantidad de plantas de cannabis, cogollos y semillas, además de la detención de un hombre que se adjudicó la producción hallada en el lugar.

Hubo un amplio despliegue de la PFA en el barrio Teresa de Calcuta

El operativo se realizó en una vivienda ubicada en el barrio Teresa de Calcuta, un complejo habitacional situado en el límite sur de Rawson. La medida fue ejecutada por efectivos de la División de Unidades Operativas Federales (DUOF), quienes irrumpieron en el domicilio en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por el Segundo Juzgado Federal de San Juan, a cargo del juez Leopoldo Rago Gallo.

Las plantas estaban en el fondeo de la vivienda del detenido.

Según trascendió, la investigación permitió reunir elementos suficientes para solicitar la medida judicial, que finalmente se concretó durante las últimas horas. Una vez dentro de la propiedad, los uniformados inspeccionaron distintos sectores del inmueble y encontraron en el fondo del terreno una plantación de cannabis de importantes dimensiones.

Las fuentes indicaron que los efectivos secuestraron un total de 50 plantas de marihuana, varias de ellas con una altura superior a los tres metros. Además, durante la requisa hallaron cerca de cinco kilos de cogollos ya procesados y aproximadamente un kilo de semillas de cannabis.

Toda la producción de marihuana fue secuestrada para ser incorporada a la causa.

De acuerdo con la información recabada durante el procedimiento, tanto los cogollos como las semillas estaban presuntamente destinados a la comercialización y a la producción de nuevos ejemplares, situación que encuadró en una posible infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes.

Ante el hallazgo, la autoridad judicial dispuso el secuestro inmediato de todas las plantas, los cogollos y las semillas encontradas en el inmueble. El material quedó a disposición de la Justicia Federal para su correspondiente peritaje e incorporación a la causa.

Las plantas medían más de tres metros y todas fueron arrancadas.

Durante el procedimiento, un hombre mayor de edad manifestó ser el responsable de la producción de cannabis hallada en la vivienda. Por disposición del magistrado interviniente, quedó detenido y vinculado a una causa de competencia federal mientras avanza la investigación para determinar el alcance de la actividad y establecer si existían otras personas involucradas.

El operativo formó parte de las acciones que desarrolla la Policía Federal Argentina para combatir las infracciones vinculadas a la producción y comercialización ilegal de estupefacientes en la provincia. La causa continuó bajo la órbita del Segundo Juzgado Federal de San Juan, que ordenó profundizar las medidas investigativas.