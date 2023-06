Estrenó Spider-Man: Across the Spider-Verse en San Juan y los fanáticos del arácnido llegaron a los cines “cosplayados” de las versiones. Es que en la película se profundiza en el concepto de los “spidermans” de otros universos por lo que asistir como una versión del hombre araña se convirtió en una especia de “ritual”.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En San Juan estas “ceremonias” cada vez son más habituales y ganan más terreno. Replicadas en redes sociales, la cultura pop se masifica y fue así que un grupo de amigos llegó a Play Cinema como parte de esta celebración.

Publicidad

En Play Cinema podés acceder al 2x1 a través de Club Huarpe. Los horarios son: 17.50, 19, 20.10 y 21.30, todas en doblaje español latino.

Sobre la película

Dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, con la alucinante animación a cargo del mexicano Cruz Contreras y más talentosos artistas, Spider-Man: Across the Spider-Verse ha llegado a darle el sentido más literal posible al término “séptimo arte” cuando hablamos de cine, pues la cinta que en esta ocasión sube de nivel el tema del multiverso, se vuelve a convertir en un festival visual al igual que la primera entrega pero al cuadrado. Cada escena en la pantalla de la sala de cine se convierte en un lienzo que simplemente no quieres dejar de mirar.

Esta historia que aborda una perspectiva más íntima sobre Miles Morales, su apresurado paso a la “adultez”, su relación con su padre y las desventajas que un joven afrolatino puede tener allá afuera, en la Gran Manzana y el mundo. Es una película que inspira a ser más fuerte y valiente en un mundo donde hay quienes forzosamente te quieren decir cómo ser, cómo vivir, lo que te toca o no, y en un multiverso donde los destinos supuestamente escritos son la única verdad o la única regla.

Pero además, Spider-Man: Across the Spider-Verse es también una historia de reflexión sobre la paternidad, sobre las rupturas familiares y sobre la oportunidad de volver a empezar. Se trata de un amplio abanico emocional que a través de sus diferentes arcos logra elaborar una de las tramas más intrigantes del cine de superhéroes, al menos en lo que va del 2023, pero esto también se lo podemos deber a sus villanos.