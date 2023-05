Tras la elección del domingo 14 de mayo, los vecinos de Calingasta eligieron mayoritariamente que Sebastián Carbajal sea el nuevo intendente para el periodo 2023-2027. El dirigente afirmó que “no tiene relación” con el actual jefe comunal, Jorge Castañeda, y que aún no logra “comunicarse” para acordar el traspaso de la gestión.

El médico fue el más votado de entre todas las opciones del armado uñaquista, entre los que también estaba el hermano del actual intendente, Jorge Castañeda. A pesar de compartir subagrupación como fue Vamos San Juan, Carbajal afirmó que “no recibí ningún llamado de felicitaciones del actual intendente e incluso quise contactarme con él, pero aún no lo logro”.

El intendente electo dijo que “aún no me llamó Castañeda, incluso hablé con un colaborador para que hiciera de puente para hablar con el intendente, pero aún no tengo confirmación de nada”. A pesar de esto, el exdirector del Hospital de Calingasta, confió que “espero que en los próximos acceda y podamos trabajar en un traspaso ordenado porque es lo mejor para los calingastinos”.

El nuevo intendente asumirá con un Concejo Deliberante en el que tendrá mayoría, ya que logró que ingresen tres ediles de su lista. Y si bien los otros dos son de un socio de la misa subagrupación, son dirigentes que completaron la boleta de Robert Garcés, quien también buscó volver a la intendencia.

Ante este panorama, Sebastián Carbajal dijo que “ya me contacté con Garcés porque obtuvo dos concejales y por eso es necesario charlar para la futura intendencia con la intención de que podamos mejorar la realidad compleja que vivimos”.

