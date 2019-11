Recomendaciones para ver este feriado: terror, documentales y animación

Los días feriados son esos días que sirven para el descanso y retomar energías para seguir con la rutina. Y en esa pausa y con los nuevos servicios de entretenimiento on demand aparece la duda ¿qué vemos? Acá una pequeña guía según lo que estés buscando.

KLAUS, ANIMACIÓN CLÁSICA PARA TODA LA FAMILIA

Netflix se está convirtiendo en la casa de las propuestas que Hollywood rechaza. Esta era una apuesta jugada: una película de navidad, animada en 2D y que no perteneciera a ninguna franquicia. Finalmente las piezas se acomodaron y “Klaus” vio la luz este fin de semana.

La nueva película de la N roja, relata la historia de Jesper, un estudiante de la Real Academia Postal que, varado en una gélida isla por encima del Círculo Polar Ártico descubre amistades improbables en un lugar donde los mismos habitantes no suelen intercambiar palabras; menos cartas. En este, que pareciera un inhóspito lugar, el personaje descubrirá el verdadero valor de la vida, la amistad y la felicidad.

Para su versión en español, Netflix reclutó las voces de Sebastián Yatra, Cecilia Suárez y Joaquín Cosío, mientras que la dirección quedó a cargo del español Sergio Pablos, quien ha participado en proyectos como ‘Mi villano favorito’, siendo el cocreador.

UN DOCUMENTAL PARA MARATONEAR

La temporada 3 de The Toys That Made Us presenta 4 nuevos episodios centrados en las Tortugas Ninja, Power Rangers, Mi Pequeño Pony y las figuras de acción de la lucha libre profesional. Cada episodio tiene su propio encanto.

Los mejores son sin duda el de las Tortugas Ninja y el de Power Rangers. El primero, por la emotiva historia que hay detrás de Peter Laird y Kevin Eastman, los creadores del cómic original que dio origen a la "tortugamanía". Por su parte, la historia de la creación de los Power Rangers es especialmente curiosa y divertida y resulta sorprendente descubrir los embrollos que dieron pie a la concepción de la serie. Ideal para ver a lo largo del día.

TERROR ARGENTINO PARA LOS AMANTES DE LOS SUSTOS

Aterrados tiene ya dos años pero su llegada a la plataforma la impulsó mundialmente. Aterrados es una clase de suspenso condimentada con una dosis de sustos. Son varias historias que suceden en una casa, una mujer que flota y choca contra las paredes, objetos que se mueven solos y un niño que vuelve de la muerte y sienta en el comedor.

Qué hay detrás de todo esto es una respuesta que sólo tendrán quienes se atrevan a mirarla.

THE MANDALORIAN, LA PRIMERA SERIE LIVE ACTION DE STAR WARS

Esta estrenó en el servicio de streaming Disney +, para verlo se puede acceder a través de un VPN o "torrenteandola" hasta que llegue el servicio en 2020.

Mandalorian es un western espacial, solo que en vez de cowboys veremos aliens, droides y cazarrecompensas con armaduras. Lleva recién sólo 2 capítulos y ya ha enamorado a todos los fans de la serie. Con un ritmo de aventuras y sorprendentes ganchos al final de cada episodio Mandalorian promete ser el renacimiento de la franquicia.