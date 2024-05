Una estrella de UFC debutará en boxeo contra Julio César Chávez Jr. en el evento de Tyson vs. Paul

El miércoles, Netflix y Most Valuable Promotions sacudieron el mundo del boxeo al anunciar que Darren Till, expeleador de UFC, hará su esperado debut en este deporte contra Julio César Chávez Jr. en el evento que protagonizarán Mike Tyson y Jake Paul el próximo 20 de julio. La primicia fue compartida por Ariel Helwani. Sin dudas, esta novedad sorprendió a los fanáticos de los deportes de combate.

Till, reconocido excontendiente al título de Peso Welter de UFC y también veterano en la división de Peso Mediano, ha estado ansioso por incursionar en el boxeo desde su salida de la promoción en febrero de 2023. Con un récord de MMA de 18 victorias, 5 derrotas y 1 empate, el inglés se enfrentará a un nuevo desafío en el cuadrilátero. El enfrentamiento entre Darren y Chávez Jr. está pactado en la categoría de 190 libras y constará de seis emocionantes asaltos.

Publicidad

Esta será la primera pelea de Till desde su derrota ante Dricus du Plessis en UFC 282, marcando así un regreso muy esperado. Por su parte, Julio César Chávez Jr. (53-6-1, 1 NC), quien recientemente venció a David Zegarra en diciembre de 2021, también se aventura en una pelea que promete ser histórica. Además de este emocionante enfrentamiento, la cartelera del 20 de julio presenta otro duelo igualmente emocionante entre dos destacados prospectos de Most Valuable Promotions: Ashton Sylve (11-0, 9 KOs) y Floyd Schofield (17-0, 12 KOs), ambos invictos y ansiosos por consolidarse como futuras estrellas del deporte.

De UFC al boxeo profesional

El evento principal será protagonizado por el controvertido Jake Paul, co-propietario de Most Valuable Promotions junto a Nakisa Bidarian, quien se enfrentará al legendario Mike Tyson en un enfrentamiento que promete ser épico. La velada se llevará a cabo en el estadio AT&T en Arlington, Texas, y será transmitida en vivo por Netflix, asegurando una audiencia global para este espectáculo sin precedentes en el mundo del boxeo.

"Estoy muy feliz de ser parte de este evento. Paul vs. Tyson será uno de los eventos más importantes de nuestra generación, y hacer mi debut en el boxeo profesional es brillante. Estoy muy contento con mi oponente. He sido fanático de su padre durante muchos años y también he sido fanático de Chávez Jr.; es un gran peleador al que respeto, pero no se equivoquen, vengo a noquearlo en el primera ronda. Estoy contento con el lugar donde me encuentro en la vida y vendré a hacer una declaración el sábado 20 de julio en Texas", expuso Till.