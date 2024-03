La polémica con la profesora de danzas comenzó con un video de Instagram que filtró alguna persona que formaba parte de sus "Mejores amigos". Allí, Valentina Sandoval expuso una situación en la que les preguntaba a sus seguidores si opinaban lo mismo que ella, “que estúpidos que son los niños de tres años”, dijo y quedó en el ojo de la tormenta al tratarlos de tarados y confesar que era imposible no hacerles bullying. Luego de las repercusiones, la joven decidió romper el silencio y realizó un posteo en sus redes.

“Uso esta publicación para expresar mi sincero arrepentimiento por las palabras que dije en el reciente video que se viralizó respecto a mis alumnos, entiendo el repudio y el enojo que causé y me hago responsable de cada una de las cosas que dije”, comenzó explicando en un comunicado.

Asimismo, aclara que este video fue filtrado de su círculo más cercano de amigos, ya que Valentina había subido este video “con fines de humor”, a un grupo cerrado de su Instagram, denominado mejores amigos. “Quiero aclarar que este video fue filtrado de un ámbito privado en el cual yo solo me encontraba haciendo humor para los que pensé eran mi círculo cerrado de amigos”.

“También quiero aclarar que no es la forma en la que en realidad pienso ni me expreso en mi vida cotidiana ya que desempeño mi labor de profesora de baile con amor y pasión, yo también fui una niña con sueños de bailarina. Una vez más aclaro que esto fue dicho en contexto de broma y que no pienso así en realidad y mis alumnos siempre fueron tratados con el amor y respeto que cualquier niño se merece. A pesar de todo esto entiendo el repudio que mi broma pudo causar al filtrarse y de nuevo pido disculpas por eso”, agregó la profesora.

Por último, desligó de cualquier acusación a la institución de danzas donde se encontraba dando clases. “A todos los nenes y nenas que alguna vez recibieron una clase dictada por mí, a los papás y mamás de todos esos niños y a las instituciones que por este motivo se vieron afectadas, les pido mis más sinceras disculpas, ya que estas no tienen nada que ver con lo sucedido”. A pesar de ello, tanto desde la institución y como la directora de Educación Privada de San Juan, Analía Alaníz, aseguró que la joven estaba dando clases en una institución no inscripta.

Alaníz comentó que la institución “Escuadrón Latino” no está inscripta por el ministerio, al igual que los institutos “Ritmo y Pasión”, “Latin Dance” ni “Amorabi”, que se desligaron de Sandoval. “Es obligación de los padres corroborar que las instituciones estén habilitadas porque, por un lado, establecen estándares y por el otro, en casos así, nos permite actuar”. Agregó que la competencia del ministerio se limita a las instituciones educativas habilitadas. “A los profesores se les otorga títulos para los que estudian durante años y son los que les permiten dar clases en una academia habilitada por el Ministerio. Vamos a investigar las instancias de este hecho, pero, al no estar reconocida por el Ministerio, no podemos actuar directamente", cerró.