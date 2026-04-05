La guerra en Medio Oriente volvió a sacudir al turismo internacional, que enfrenta un impacto comparable al inicio de la pandemia por COVID-19, con cancelaciones de vuelos, cambios de rutas y una fuerte incertidumbre en el sector.

El conflicto expuso nuevamente la fragilidad de la industria ante escenarios de inseguridad. Aunque los viajes no se detuvieron por completo, sí cambiaron de forma: los turistas comenzaron a evitar zonas afectadas y optaron por destinos considerados más seguros.

Las consecuencias ya son millonarias. Según estimaciones del sector, las pérdidas alcanzan hasta 600 millones de dólares diarios, impulsadas por la cancelación de vuelos, el cierre de espacios aéreos y la caída de reservas en países directamente involucrados.

En Medio Oriente, el impacto es aún más fuerte. Proyecciones indican que las llegadas de turistas internacionales podrían caer entre un 11% y un 27% en 2026, lo que representa millones de visitantes menos y un golpe directo a economías que dependen del turismo.

Al mismo tiempo, el conflicto genera un efecto rebote: destinos alternativos comienzan a recibir más turistas. Países europeos, por ejemplo, registran un aumento en la demanda al posicionarse como opciones seguras frente a la crisis en la región.

El impacto también se siente en la conectividad aérea, con rutas canceladas o modificadas y subas en los costos por el encarecimiento del combustible, lo que complica aún más la recuperación del sector tras la pandemia.

En este contexto, especialistas advierten que si el conflicto se prolonga, el turismo global podría enfrentar una nueva etapa crítica, con efectos económicos y operativos que recuerdan a los peores momentos de 2020.