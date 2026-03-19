El futbolista Noa Lang protagonizó una de las imágenes más impactantes de la Champions League tras sufrir una grave lesión durante el partido entre Liverpool FC y Galatasaray, disputado en Anfield. El incidente ocurrió en el segundo tiempo y generó conmoción dentro y fuera del campo.

Cuando faltaban unos 15 minutos para el final, el delantero fue a disputar una pelota sobre la línea de fondo, pero no logró frenar su carrera y terminó impactando contra una estructura de publicidad. En ese momento, su pulgar derecho quedó atrapado entre los paneles, provocándole un corte profundo.

La reacción fue inmediata: Lang comenzó a gritar de dolor, mientras jugadores rivales y compañeros pidieron asistencia médica urgente. El futbolista recibió oxígeno en el campo y fue retirado en camilla, sin poder salir por sus propios medios debido a la gravedad de la lesión.

El parte médico confirmó que sufrió un corte severo en el pulgar derecho y debió ser trasladado a un hospital en Inglaterra para ser intervenido quirúrgicamente. El club informó que la operación era necesaria ante la magnitud de la herida.

El dramático episodio se dio en el contexto de la eliminación del Galatasaray, que cayó 4-0 ante Liverpool y quedó afuera de la competencia. Sin embargo, la lesión del jugador se convirtió en la principal preocupación del encuentro, incluso por encima del resultado deportivo.

El hecho reabre el debate sobre la seguridad en los estadios y la cercanía de las vallas publicitarias al campo de juego, ya que un accidente de estas características puede tener consecuencias graves para los futbolistas en plena competencia.