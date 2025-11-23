La impactante noticia de Zoe, ex GH, que le cambió la vida

La modelo y ex participante de Gran Hermano (GH), Zoe Bogach, ha mantenido una alta exposición y continúa consolidando su faceta como influencer en redes sociales tras su salida de la casa. Recientemente, la joven llamó la atención con historias publicadas en su perfil de Instagram.

Ahora que la modelo ha regresado a la soltería, entrena arduamente y comparte salidas con su amiga Rosina Beltrán. En este contexto personal, la rubia decidió dar un paso crucial: sacar el registro de conducir. Para alcanzar este objetivo, Zoe recurrió a una escuela de manejo para completar su formación.

El martes 18 de noviembre, Zoe compartió un video en sus historias donde se la veía dentro de un automóvil con un hombre como acompañante. Allí, la ex hermanita contó la emoción del momento: “gente, ¿cómo andan? Estoy en mi ante última clase de manejo. Para mi yo ya estoy para sacar el carnet”.

A pesar de sentirse lista, Bogach reveló que quiere asegurarse de obtener la licencia. “Pero quiero estar bien segura por si me lo desaprueban y no quiero que pase eso”, explicó, añadiendo que la empresa la está ayudando con los trámites. Además, mencionó a su instructor: “Estoy con Giovani que me dijo que manejo muy bien y tengo mucha fluidez. De 1 al 10 me dio 9.9 así que ya estoy”.

Consultada sobre la ansiedad y los preparativos para el examen, Bogach compartió su gran objetivo temporal: “Quería sacarlo antes de irme de vacaciones de verano”.

La modelo está preparando un viaje a Miami para sus vacaciones. Mientras gestiona la participación de marcas interesadas en realizar acciones comerciales con ella en ese destino, también quiere asegurarse de obtener su carnet, previendo cualquier necesidad que pueda surgir durante el viaje.