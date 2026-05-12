La muerte de César Fernando Vedia, el joven de 29 años que falleció el pasado lunes tras recibir una descarga eléctrica mientras reparaba una cortadora de fiambre en su vivienda de Ullum, volvió a poner en discusión el estado de las instalaciones eléctricas domiciliarias y los riesgos de realizar trabajos sin medidas de seguridad adecuadas.

Ante este escenario, DIARIO HUARPE consultó a Hugo Gabriel, electricista matriculado con 27 años de experiencia, quien remarcó la necesidad de revisar las conexiones hogareñas y evitar improvisaciones que puedan derivar en accidentes fatales.

Según explicó el profesional, muchas viviendas presentan instalaciones precarias o adaptaciones realizadas sin criterios técnicos. “Queremos poner un foquito en el fondo, tiramos un cable por ahí. Queremos hacer andar un lavarropa que está lejos y no tengo enchufe y tiramos un alargue por el piso. Y después viene la doña y moja el alargue y todo eso es potencialmente mortal”, describió.

De acuerdo con la investigación preliminar, Vedia manipulaba la máquina del kiosco familiar en el asentamiento Villa del Lago cuando sufrió la descarga eléctrica que terminó provocándole la muerte.

Los elementos básicos de seguridad

El especialista sostuvo que existen tres componentes fundamentales que toda vivienda debe tener para reducir riesgos eléctricos: térmica, disyuntor y puesta a tierra.

“Un domicilio tiene que tener térmica, disyuntor y puesta a tierra. Sí o sí es fundamental”, afirmó Gabriel, quien además advirtió sobre el uso de sistemas antiguos que ya no ofrecen protección suficiente.

“Ya no tengamos los tapones a rosca, esos de cerámica. No tengamos la térmica negra de hace 60 o 70 años. Eso ya no cumple ninguna función, ya pasó, ya es obsoleto”, señaló.

El electricista reconoció que muchas familias postergan arreglos por cuestiones económicas, aunque alertó sobre las consecuencias que puede tener esa decisión. “Hay cosas que son sentido común y hay otras que la gente por ahí evita hacerlo por una cuestión económica. Y más en la actualidad que está todo duro”, expresó.

El peligro de las reparaciones caseras

Gabriel también insistió en que las tareas vinculadas con electricidad y gas deben quedar exclusivamente en manos de personas capacitadas y matriculadas.

“Dejen esos trabajos eléctricos a gente idónea. Busquen un electricista matriculado. Por ahí van a cobrar un poquito más caro, pero es preferible pagar un poquito más y tener la casa en condiciones y no que ocurra una desgracia”, afirmó.

Además, recordó que tanto la electricidad como el gas representan riesgos letales dentro del hogar. “Yo siempre les digo a mis clientes que hay dos cosas que matan: una es la electricidad y la otra es el gas”, sostuvo.

Como dato complementario, el especialista explicó que muchas de las emergencias eléctricas que atienden en viviendas están relacionadas con extensiones precarias, conexiones sobrecargadas y falta de mantenimiento en instalaciones antiguas.

Finalmente, dejó un mensaje dirigido a la comunidad para reforzar las medidas de prevención. “No dejemos las cosas libradas al azar porque lo que está en riesgo no es ‘se me quemó la heladera’. Está en riesgo la vida. Entonces cuidémonos, cuídense de corazón”, concluyó.

El dato

Quienes quieran contactar a Hugo Gabriel, pueden hacerlo al 2644635343. Realiza instalaciones eléctricas completas, reparación de electrodomésticos y emergencia.