El Gobierno nacional y los mercados siguen de cerca el próximo dato de inflación que publicará el Indec este miércoles 13 de mayo. Las principales consultoras privadas coinciden en que el índice de abril mostraría una desaceleración respecto de marzo y podría perforar la barrera del 3% mensual.

Las estimaciones privadas ubican la inflación de abril entre el 2,7% y el 2,9%, impulsada por una menor presión sobre alimentos, estabilidad cambiaria y cierta moderación en los aumentos regulados. De confirmarse esas proyecciones, sería uno de los registros mensuales más bajos de la actual gestión económica.

En marzo, el Índice de Precios al Consumidor había marcado un 3,2%, luego de varios meses consecutivos de desaceleración desde los fuertes picos inflacionarios registrados tras la devaluación de diciembre de 2023.

Entre los rubros que más habrían incidido en abril aparecen alimentos y bebidas, educación y algunos servicios, aunque con aumentos más moderados que en meses anteriores. Las consultoras también destacaron una menor presión en productos estacionales y una relativa estabilidad en los precios mayoristas.

El dato será observado especialmente por el equipo económico de Javier Milei, que busca consolidar el proceso de desaceleración inflacionaria como uno de los principales ejes de gestión. En paralelo, el mercado analizará si la tendencia se sostiene de cara al segundo semestre del año.

Además del índice mensual, también se conocerá la inflación acumulada en lo que va de 2026 y la variación interanual, indicadores que siguen mostrando niveles elevados pese a la desaceleración de los últimos meses.

Analistas advierten que, aunque la baja representa una señal positiva, todavía persisten desafíos vinculados al consumo, la recuperación salarial y el impacto de futuras actualizaciones tarifarias. Por eso, el dato de abril será clave para medir si la desaceleración logra consolidarse en el corto plazo.