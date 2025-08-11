Este lunes se llevó a cabo una audiencia en donde a través de un juicio abreviado condenaron a cuatro años de prisión en cumplimiento efectivo para un hombre declarado culpable de abusar sexualmente de su sobrina. El caso involucra a una menor de 14 años y la sentencia incluye la prisión preventiva del imputado hasta que el fallo adquiera firmeza.

El acuerdo fue alcanzado entre la fiscalía, la defensa y el propio imputado, quien aceptó su responsabilidad penal en los hechos. La pena impuesta se cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial.

Publicidad

Según los elementos de prueba incorporados al legajo fiscal, quedó fehacientemente acreditado que el condenado, tío materno de la víctima, abusó de la menor en reiteradas oportunidades cuando esta tenía apenas 11 años de edad. Los aberrantes hechos ocurrieron en la vivienda del abuelo materno de la niña, donde el agresor aprovechó su vínculo familiar y la vulnerabilidad de la pequeña para perpetrar los ultrajes. La identidad del agresor se mantiene en reserva para proteger a la víctima.