El juicio que enfrenta Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi, ingresó en su etapa final con los alegatos tanto de la fiscalía como de la defensa de la actriz. En un tramo cargado de tensión y contundencia, Javier Baños, abogado de Prandi, declaró ante el tribunal:

“Yo debería estar muerta. Es el único libro que tiene la víctima”, en referencia al sufrimiento extremo que vivió su clienta. Mientras que la actriz agregó: “Si me pasa algo, ya saben quién fue”

Baños agregó que todos los testigos presentados durante el proceso “corroboraron los dichos de Julieta”, y respaldó su afirmación con documentación médica y pericias psicológicas.

“Con el resumen de la historia clínica, los antecedentes, los informes de evolución, el pronóstico y la denuncia de la víctima, que fue ratificada de manera contundente y transparente. Los testigos no hicieron más que confirmar lo que ella narró”, enfatizó el letrado.

La jornada también estuvo marcada por el pedido de la fiscalía, que solicitó una condena de 20 años de prisión para Contardi por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado y por el daño psicológico generado en la víctima.

“Contardi abusaba sexualmente de ella cuando se le ocurría”, expresó el fiscal Christian Fabio, quien también solicitó la detención inmediata del acusado por considerar que existe riesgo procesal.

Antes de ingresar al tribunal de Zárate-Campana, Julieta Prandi brindó declaraciones ante la prensa:

“Si él queda libre y me pasa algo, ya saben quién fue”, dijo visiblemente afectada.

“Por mi integridad hoy debería quedar detenido. Ya no tiene nada que perder y es capaz de cualquier cosa. Tiene gente muy oscura alrededor”, agregó.

Por último, la actriz, que lleva años de batalla judicial contra su exmarido, ha contado públicamente los abusos y las amenazas sufridas durante su matrimonio. El juicio se encamina ahora hacia la sentencia, que se espera en las próximas horas.