River Plate dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a Sarmiento de Junín en el estadio Monumental por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Será el primer partido de Eduardo Coudet como entrenador del equipo en condición de local, luego de haber debutado con una victoria como visitante.

El entrenador citó a 23 futbolistas para el encuentro y mantuvo gran parte de la base del plantel que utilizó en los últimos partidos. Entre los convocados aparecen nombres de peso como Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña y Sebastián Driussi, además del colombiano Juan Fernando Quintero.

La lista completa incluye a los arqueros Sebastián Beltrán y Ezequiel Centurión; los defensores Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta, Fabricio Bustos, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Matías Viña; los mediocampistas Ulises Giménez, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Tomás Galván, Ian Subiabre, Kendry Páez, Juan Fernando Quintero y Santiago Lencina; y los delanteros Sebastián Driussi, Maximiliano Salas, Agustín Ruberto y Joaquín Freitas.

El encuentro frente a Sarmiento marcará además la presentación de Coudet ante los hinchas en el estadio Monumental, donde el equipo buscará sumar otra victoria para consolidarse en el torneo local tras un inicio irregular en la temporada.

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La expectativa es alta entre los hinchas del “Millonario”, que esperan ver el nuevo estilo de juego del entrenador en su primera noche como local y comenzar una etapa que aspire a devolver al club a la pelea por los títulos.