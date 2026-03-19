La madre de los niños encontrados solos dijo "que nunca estuvieron en la Comisaría"

El hallazgo de dos hermanos de 3 y 10 años que fueron encontrados sin la supervisión de un adulto en Pocito generó conmoción en la provincia y derivó en la intervención de múltiples organismos. En las últimas horas, la madre de los menores rompió el silencio y dio su versión de los hechos, desmintiendo parte de la información que circuló inicialmente.

El hallazgo que activó el protocolo

El episodio se registró cerca de las 9:30 del miércoles en una zona del Barrio Pocito, en inmediaciones de Calle 11 y 21 de Febrero. Un recolector de residuos que realizaba su recorrido habitual advirtió una escena alarmante: un niño de apenas 3 años deambulaba solo por la vía pública, sin ningún tipo de compañía ni supervisión adulta.

Ante la situación, el trabajador dio aviso inmediato a la Policía, que intervino y puso en marcha un operativo para resguardar al menor y ubicar a su familia. El pequeño fue trasladado para su contención mientras se desarrollaban las tareas de búsqueda.

Al llegar al domicilio familiar, ubicado a unos 300 metros del lugar del hallazgo, los efectivos encontraron al hermano mayor, de 10 años, completamente solo en el interior de la vivienda. Según trascendió, el niño manifestó que ambos se encontraban sin la presencia de su madre y que desconocía cuándo regresaría, aunque estimaba que sería cerca del mediodía.

La versión de la madre

Con el correr de las horas, la madre de los menores se comunicó con DIARIO DE CUYO y dio su versión de los hechos. Visiblemente molesta por la repercusión que tuvo el caso, negó que sus hijos hayan sido trasladados a una dependencia policial y cuestionó la veracidad de la información difundida.

"No pueden publicar sin ni siquiera averiguar cómo son las cosas. Mis niños nunca fueron llevados a la Comisaría, ni los tienen las autoridades. Gracias a Dios están conmigo", expresó la mujer, quien no quiso brindar más declaraciones sobre lo ocurrido.

Intervención de organismos de protección

En paralelo al accionar policial, y debido a la delicada situación que involucra a menores de edad, intervino personal especializado de diversos organismos. Fuentes judiciales confirmaron que tomaron intervención la línea 102, la Asesoría de Menores y el área de Búsqueda y Rescate de Personas, cuyos equipos asistieron a los niños y evaluaron el contexto familiar.

Los profesionales mantuvieron contacto con los hermanitos y con su entorno a fin de establecer las condiciones en las que se encontraban y determinar si existía una situación de desprotección o negligencia por parte de los adultos a cargo.

La situación judicial y legal

Por el momento, y tras las primeras actuaciones, los menores continuarán bajo el cuidado de su madre. Sin embargo, desde los organismos intervinientes se dispuso el seguimiento del caso para analizar en profundidad la situación y determinar si corresponde adoptar alguna medida de protección adicional.

Las autoridades judiciales también se encuentran abocadas a establecer eventuales responsabilidades respecto de lo sucedido, en función de lo que determine la investigación y las evaluaciones psicosociales que se realicen en el ámbito familiar. La prioridad, según indicaron las fuentes, es garantizar el bienestar y la integridad de los niños.