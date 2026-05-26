La mujer que acertó en Qatar lanzó un duro vaticinio para la Selección

Una noticia sacudió a los fanáticos de la Selección Argentina. Kiara Ríos, la tarotista que se hizo famosa por anticipar el éxito en Qatar, volvió a aparecer en los medios con un pronóstico que generó mucha preocupación. Durante una charla en el programa Desenchufadas, la especialista habló sobre lo que le espera al equipo que lidera Lionel Messi en el próximo torneo que se jugará en Norteamérica.

La astróloga no tuvo dudas al momento de tirar las cartas y soltar una frase que dolió entre los seguidores del fútbol. Sin vueltas, ella sentenció que "Argentina va a quedar afuera en cuartos de final" provocando un silencio total en el estudio de grabación. La dureza de sus palabras golpeó directamente en el ánimo de los presentes, especialmente en la conductora del ciclo de streaming, quien reaccionó con tristeza al decir "Ay, se me fue toda la ilusión, Kiara".

Ante el clima de decepción que se generó, la invitada defendió su capacidad para ver el futuro recordando su mayor acierto profesional. La tarotista explicó que "Vos me preguntás y yo te respondo. Un año antes al Mundial anterior dije en Salta que la Argentina iba a salir campeona". Con este antecedente, su advertencia cobró un peso mucho mayor para quienes siguen de cerca sus vaticinios desde aquel entonces.

Sin embargo, no todo es oscuridad para los hinchas más optimistas. Aunque sus seguidores recuerdan su éxito con la Scaloneta, también existen antecedentes donde sus visiones no se cumplieron.