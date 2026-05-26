San Juan consolida su posición a la vanguardia de las energías renovables con el avance del Parque Solar Fotovoltaico Ullum Alfa. Durante una recorrida por el predio ubicado en el departamento de Ullum, el gobernador Marcelo Orrego destacó que la provincia se mantiene como la principal generadora de energía solar de Argentina, con una producción total que ronda los 830.000 MW, de los cuales la gran mayoría proviene de fuentes fotovoltaicas. El nuevo parque, que se desarrolla sobre una superficie de 170 hectáreas, es actualmente el proyecto más grande en ejecución en territorio sanjuanino.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Orrego subrayó la relevancia estratégica de esta obra para el contexto internacional y local:

"San Juan es el primer productor de energía fotovoltaica del país. Realmente es muy importante para los desafíos del mundo que viene".

Avanza las obras del Parque Solar Fotovoltaico Ullum Alfa. (Foto DIARIO HUARPE)

Además, el mandatario vinculó esta transición energética con el potencial minero de la provincia, señalando que la disponibilidad de energía limpia permitirá desarrollar proyectos de "clase mundial", especialmente considerando que San Juan alberga seis de los diez proyectos de cobre que existen en el país.

Avance técnico y puesta en marcha

A pesar de que la obra civil registra un avance del 43%, la logística de equipamiento se encuentra en una etapa mucho más madura. El presidente de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Lucas Estrada, detalló que la compra de los insumos principales ya está prácticamente completada.

"La obra está bastante avanzada, pero en lo que es la compra de los equipos principales ya está casi el 100% porque están llegando los últimos embarques de los trackers", explicó el funcionario.

Recorrida por las obras. (Foto DIARIO HUARPE)

Respecto a la capacidad de inyección al sistema, Estrada precisó que el parque generará 50 MW, lo que equivale al consumo anual de entre 40.000 y 50.000 hogares. La energía producida tendrá como destino el mercado a término (MATER), donde EPSE ya mantiene conversaciones avanzadas con diversos agentes del mercado eléctrico mayorista para la firma de contratos de generación. La meta de las autoridades es completar los trabajos e inaugurar el complejo antes de que finalice el año 2026.

Fábrica de paneles y Master Plan Solar

La apuesta de la provincia no se limita a la generación, sino que busca alcanzar la autonomía tecnológica. El gobernador Orrego destacó la llegada desde China de una laminadora fundamental para la fábrica de paneles solares, cuya logística fue compleja al ingresar por el Pacífico a través de Chile.

"Esa laminadora nos va a permitir, porque es una fábrica que ensambla paneles solares, comercializar paneles solares a fines de este año o principio del año que viene", adelantó el titular del Ejecutivo.

(Foto DIARIO HUARPE)

Finalmente, las autoridades ratificaron que Ullum Alfa es parte de un "master plan" que busca llevar la energía solar a la vida cotidiana de los sanjuaninos. Tomando como base el éxito de la Avenida de Circunvalación (considerada la primera ruta solar de Argentina y un "laboratorio a escala real"), el Gobierno planea extender estas instalaciones a otros establecimientos públicos, incluyendo el Centro Cívico, hospitales y escuelas de toda la provincia.