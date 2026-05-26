La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ha entrado en su fase definitiva con la confirmación de los campamentos base para las 48 selecciones participantes. La FIFA oficializó la logística que albergará a los protagonistas en Estados Unidos, México y Canadá, revelando que el corazón del torneo latirá en 25 localidades estratégicas que serán el hogar de los equipos durante el certamen.

Kansas City, el búnker de la Selección Argentina

La atención en Argentina está puesta en Kansas City, la ciudad elegida para establecer la base operativa. El plantel nacional se instalará en el Centro de Entrenamiento del Sporting KC, compartiendo la ciudad como polo de atención con otras potencias como Inglaterra, Argelia y Países Bajos. Esta elección responde a criterios de optimización logística, permitiendo que el campeón defensor minimice los desplazamientos durante la fase de grupos.

El frente del Compass Minerals.

Una organización sin precedentes

El despliegue logístico, calificado por el director de Operaciones de la FIFA, Heimo Schirgi, como "algo realmente destacable", involucra a 39 selecciones en Estados Unidos, 7 en México y 2 en Canadá. La elección de México como sede para selecciones como Irán, que se instalará en Tijuana para sortear restricciones de visado, destaca el nivel de complejidad y diplomacia detrás de la organización.

El evento, que se pondrá en marcha el jueves 11 de junio con el duelo inaugural entre el Tri y Sudáfrica en el Estadio Azteca, presenta un formato inédito con 104 partidos. En el caso de Argentina, su debut será el martes 16 de junio frente a Argelia, marcando el inicio del camino para intentar retener la corona mundial en la gran final del 19 de julio en Nueva York.

Más allá de los estadios

La FIFA enfatizó que la elección de estos campamentos no solo se basó en la excelencia de la infraestructura hotelera y deportiva, sino en el impacto socioeconómico que generará en ciudades fuera del circuito habitual de estadios de la Copa. "Es una oportunidad de involucrar a poblaciones y aficionados en este histórico torneo", afirmó Schirgi.

La distribución geográfica busca que la pasión mundialista se extienda a lo largo y ancho de Norteamérica, convirtiendo a cada base de entrenamiento en un punto de referencia para los hinchas y los medios de comunicación. Con los campamentos definidos, la estructura del torneo está completa, dejando todo listo para que la pelota ruede y comience la batalla por el título más preciado del planeta.

Las sedes de las Selecciones del Mundial 2026

Argelia: Kansas City, Kansas (Universidad de Kansas)

Argentina: Kansas City, Kansas (Centro de Entrenamiento del Sporting KC)

Australia: Área de la Bahía de San Francisco, California (Instalaciones de Oakland Roots/Soul)

Austria: Goleta, California (UC Santa Barbara)

Bélgica: Renton, Washington (Centro de rendimiento de los Seattle Sounders)

Bosnia y Herzegovina: Sandy, Utah (Estadio RSL)

Brasil: Nueva York-Nueva Jersey (Centro de Entrenamiento de Columbia Park)

Canadá: Vancouver (Centro Nacional de Desarrollo del Fútbol)

Costa de Marfil: Filadelfia, Pensilvania (Philadelphia Union)

RD del Congo: Houston, Texas (Centro de Entrenamiento de Houston)

Colombia: Guadalajara, México (Academia Atlas FC)

Cabo Verde: Tampa, Florida (Waters Sportsplex)

Croacia: Alexandria, Virginia (Episcopal High School)

Curazao: Boca Ratón, Florida (Florida Atlantic University)

Chequia: Dallas, Texas (Estadio Multiusos de Mansfield)

Ecuador: Columbus, Ohio (Centro de rendimiento del Columbus Crew)

Egipto: Spokane, Washington (Universidad de Gonzaga)

Inglaterra: Kansas City, Missouri (Swope Soccer Village)

España: Chattanooga, Tennessee (Baylor School)

Francia: Boston, Massachusetts (Bentley University)

Alemania: Winston-Salem, Carolina del Norte (Wake Forest University)

Ghana: Boston, Massachusetts (Bryant University)

Haití: Nueva York-Nueva Jersey (Stockton University)

Irán: Tijuana, México (Centro Xoloitzcuintle)

Irak: Greenbrier, Virginia Occidental (Centro de Rendimiento Deportivo de Greenbrier)

Jordania: Portland, Oregón (Universidad de Portland)

Japón: Nashville, Tennessee (Instalaciones del Nashville SC)

Corea del Sur: Guadalajara, México (Chivas Verde Valle)

Arabia Saudita: Austin, Texas (Estadio del Austin FC)

Marruecos: Nueva York-Nueva Jersey (Pingry School)

México: Ciudad de México (Centro de Alto Rendimiento)

Países Bajos: Kansas City, Missouri (Centro de Entrenamiento del KC Current)

Noruega: Greensboro, Carolina del Norte (UNC Greensboro)

Nueva Zelanda: San Diego, California (Universidad de San Diego - Estadio Torero)

Panamá: New Tecumseth, Canadá (Sitio de Entrenamiento de Nottawasaga)

Paraguay: Área de la Bahía de San Francisco, California (Complejo de Fútbol Spartan)

Portugal: Palm Beach Gardens, Florida (Gardens North, Parque del Distrito del Condado)

Qatar: Santa Bárbara, California (Westmont College)

Sudáfrica: Pachuca, México (Pachuca - Universidad del Fútbol)

Escocia: Charlotte, Carolina del Norte (Instalaciones del Charlotte FC)

Senegal: Nueva York-Nueva Jersey (Universidad Rutgers)

Suiza: San Diego, California (SDJA)

Suecia: Dallas, Texas (Estadio del FC Dallas)

Túnez: Monterrey, México (Centro de Entrenamiento Rayados)

Turquía: Mesa, Arizona (Arizona Athletic Grounds)

Uruguay: Cancún, México (Centro de Entrenamiento Mayakoba Cancún)

Estados Unidos: Irvine, California (Great Park Sports Complex)

Uzbekistán: Atlanta, Georgia (Centro de Entrenamiento del Atlanta United)