El crédito para autos usados se desploma con una caída superior al 30%

El mercado automotor argentino atraviesa un presente complejo, signado por una marcada debilidad en el acceso al financiamiento, especialmente en el segmento de autos usados. Según los datos difundidos por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de la Argentina (SIOMAA), el mes de abril confirmó una tendencia preocupante: el crédito para adquirir vehículos de segunda mano sufrió un derrumbe significativo.

Un escenario adverso para el segmento usado

Durante el cuarto mes del año, el total de operaciones prendarias apenas alcanzó las 30.954 unidades. Mientras el segmento de los 0km logró sostenerse con 21.945 unidades financiadas, gracias en gran parte a los planes de ahorro y el financiamiento directo de las terminales, el mercado de usados quedó relegado.

En dicho segmento, se concretaron solo 9.009 operaciones financiadas. El informe arroja un dato revelador que sintetiza el problema: apenas el 5,8% de las transferencias de usados se realizaron mediante algún esquema de crédito. En contraparte, casi la mitad de las ventas de vehículos nuevos (46%) cuentan con respaldo financiero.

Los factores que enfrían el mercado

El acumulado del año arroja una cifra alarmante, con una caída superior al 30% en el financiamiento de usados. Esta retracción no es casualidad; es el resultado de una combinación de factores macroeconómicos que condicionan tanto la oferta como la demanda:

Tasas de interés elevadas: El costo del dinero sigue siendo una barrera infranqueable para muchas familias que buscan renovar su vehículo.

Pérdida de poder adquisitivo: La caída en los salarios reales frente a la inflación ha limitado la capacidad de ahorro y la posibilidad de asumir deudas a largo plazo.

Restricciones financieras: Las entidades bancarias y financieras han ajustado sus perfiles de riesgo, dificultando aún más el acceso a la aprobación de prendas.

¿Qué se espera para los próximos meses?

El panorama es, por el momento, de estancamiento. Mientras el mercado de los 0km resiste gracias a una estructura comercial más aceitada, el sector de usados siente el impacto directo de la incertidumbre económica. Los especialistas del mercado automotor coinciden en que, sin una flexibilización en las tasas o una mejora en los ingresos de los consumidores, la dinámica de este segmento difícilmente muestre una recuperación en el corto plazo.

La brecha entre el mercado de nuevos y usados se amplía, consolidando un escenario donde acceder a un vehículo de segunda mano mediante financiamiento se ha convertido en una tarea cada vez más difícil para el comprador argentino.