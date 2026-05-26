La Sección Brigada de Investigaciones Central (D-5) cerró una exitosa investigación con la condena efectiva de un conocido malviviente del departamento Chimbas. El sujeto, identificado como un hombre de 40 años apodado "El Gordo Herrera", fue hallado culpable del robo de dinero en efectivo y un equipo fotográfico profesional.

El delincuente le robó a un vecino de Chimbas una cámara.

Fuentes policiales informaron que la investigación se originó a partir de la denuncia de un vecino de Chimbas, quien relató que fue víctima de un robo en su propia vivienda. Lo particular del caso es que el damnificado pudo identificar rápidamente al sospechoso, ya que se trataba de un hombre con el que había entablado una relación de amistad y confianza apenas unos días antes del hecho.

La Policía también secuestró accesorios de fotografía.

Tras la denuncia, personal de la Brigada comenzó un trabajo coordinado con la UFI Delitos Contra la Propiedad. Los pesquisas pudieron confirmar que el autor del ilícito era, efectivamente, "El Gordo Herrera", un individuo que ya cuenta con un importante prontuario por delitos contra la propiedad en la provincia.

El pasado 23 de mayo, con una orden judicial en mano, los investigadores irrumpieron en un domicilio ubicado en Villa Sarmiento, Chimbas. Durante el allanamiento, los efectivos lograron la detención del sospechoso y recuperaron el equipo fotográfico y sus accesorios, elementos clave que habían sido sustraídos al vecino damnificado.

Una vez a disposición de la Justicia, el aprehendido fue trasladado a audiencia de formalización. Ante las pruebas recolectadas por la Brigada y la contundencia del caso, el imputado optó por admitir su responsabilidad en el hecho bajo la modalidad de juicio abreviado. Finalmente, la Justicia dictó la condena contra el sujeto, quien ahora deberá cumplir la pena establecida tras haber vulnerado la confianza de la víctima para cometer el delito.