El Gobierno de Colombia confirmó que desplegará cerca de 250 mil efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional para custodiar las elecciones presidenciales del próximo domingo, en un contexto marcado por amenazas de grupos armados, tensiones políticas y temor a hechos de violencia.

La medida fue anunciada por las autoridades colombianas como parte de un gigantesco operativo de seguridad destinado a proteger los centros de votación, el traslado del material electoral y a los candidatos presidenciales durante la recta final de la campaña. Según informaron medios locales, más de 70 municipios permanecen bajo vigilancia especial debido al riesgo de ataques, intimidaciones o alteraciones del orden público.

El país elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro en medio de un escenario de creciente polarización política y recrudecimiento de la violencia en distintas regiones. Las autoridades temen especialmente acciones de organizaciones criminales, disidencias guerrilleras y bandas narco que operan en zonas rurales estratégicas.

Entre los principales candidatos aparecen Iván Cepeda, referente del oficialismo y cercano a Petro; Paloma Valencia, representante de la derecha conservadora; y Abelardo de la Espriella, una de las figuras de ultraderecha que ganó protagonismo en la campaña. Las encuestas muestran una elección muy disputada y con posibilidad de segunda vuelta.

El operativo incluirá presencia militar en rutas, aeropuertos y edificios públicos, además de patrullajes especiales en regiones consideradas de alto riesgo como Catatumbo, Cauca y algunas zonas fronterizas. En paralelo, organismos electorales y judiciales reforzaron controles para evitar fraudes y garantizar transparencia durante la votación.

La tensión aumentó en las últimas semanas por denuncias cruzadas entre candidatos, investigaciones judiciales y acusaciones de intervención política por parte del oficialismo. Incluso la Comisión de Acusación de la Cámara abrió una investigación contra Petro por presunta participación indebida en la campaña electoral.

Además de la seguridad interna, el Gobierno colombiano coordina medidas especiales para proteger el voto en el exterior y garantizar el normal desarrollo de los comicios en consulados y embajadas. Millones de colombianos residentes fuera del país ya comenzaron a emitir su voto anticipadamente.

Las elecciones son consideradas una de las más tensas de los últimos años en Colombia, un país que continúa atravesado por conflictos armados internos, narcotráfico y una profunda división política sobre el rumbo económico y social que deberá tomar la próxima administración.