Racing Club podría sufrir una nueva baja sensible en este mercado de pases. Luego de la salida de Gustavo Costas, ahora apareció el interés concreto de Cruzeiro por Gabriel Rojas, uno de los futbolistas más regulares y determinantes del plantel académico.

Según trascendió en las últimas horas, el club brasileño envió una oferta formal cercana a los cuatro millones de dólares para incorporar al lateral izquierdo, a quien consideran prioridad para reemplazar a Kauã Prates, recientemente transferido al Borussia Dortmund.

Si bien desde la dirigencia encabezada por Diego Milito evitaron confirmar oficialmente el monto ofrecido, puertas adentro reconocen que la propuesta existe y será evaluada una vez finalizado el semestre deportivo. Por el momento, la postura institucional es no avanzar con negociaciones inmediatas mientras el club define su nuevo proyecto futbolístico.

Gabriel Rojas llegó a Racing en 2023 procedente de Querétaro FC a cambio de 2,5 millones de dólares y rápidamente se convirtió en pieza fundamental del equipo. Desde entonces disputó 141 partidos, marcó cinco goles y entregó 23 asistencias, números que reflejan su importancia ofensiva y regularidad en el conjunto de Avellaneda.

El gran rendimiento del defensor incluso le permitió ganarse una convocatoria a la Selección Argentina, donde debutó en un amistoso ante Mauritania y posteriormente integró la prelista para el Mundial 2026, aunque finalmente quedó fuera de la nómina definitiva.

La posible salida de Rojas genera preocupación en Racing porque se trata de uno de los referentes futbolísticos del plantel y una de las piezas más valoradas por los hinchas. En caso de concretarse la transferencia, la dirigencia quedaría obligada a buscar un reemplazante de jerarquía en una posición considerada clave para el futuro armado del equipo.

El interés de clubes brasileños por figuras de Racing no es nuevo. En los últimos mercados ya emigraron futbolistas importantes hacia el Brasileirao, atraídos por contratos más altos y el fuerte poder económico de las instituciones de Brasil.