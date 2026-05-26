El famoso que acusó a Germán Martitegui de malos tratos

El periodista Esteban Mirol decidió hablar abiertamente sobre lo que vivió durante las grabaciones de MasterChef Celebrity y sus palabras no pasaron desapercibidas. Se refirió al trato que recibían los participantes por parte del jurado y especialmente apuntó contra Germán Martitegui. Mirol aseguró que "La experiencia es mala, pero no solo conmigo. Yo he visto los arranques, las reacciones, las comunicaciones que tiene con los demás".

Según su testimonio, el clima de trabajo estaba muy marcado por las exigencias. El periodista recordó un episodio con una salsa donde Donato de Santis hizo un gesto de aprobación al decir "Mmm", pero Martitegui fue tajante al sentenciar "No, esto es un asco".

Ante estas situaciones, Mirol planteó una mirada crítica sobre la autenticidad de las devoluciones y afirmó que "No te creas que los tres jurados están diciendo lo que están diciendo porque se les ocurre a ellos. Dicen algunos disparates tremendos". Para él, el rol de los profesionales está pautado ya que "Siempre detrás de estos monstruos, hay un guionista, hay una persona que lleva un hilo conductor".

En la charla se recordaron otros casos de figuras que sufrieron la presión del certamen. Se mencionó que Eugenia Tobal "se fue llorando varias veces a su casa" y que Rocío Marengo "no paraba de llorar por los maltratos y la editaban para que sea la mala".

Sobre esto, el invitado explicó cómo funciona el detrás de escena y advirtió que "Te matan con la edición. Cuando lo quieren rajar… la producción lo rasca en una semana porque le empieza a editar cosas y queda como el malo".

La conversación también se centró en la personalidad del reconocido cocinero. Mirol fue muy directo al opinar que "Martitegui se comió el papel, se la creyó. Si no está en MasterChef, él pasa al ostracismo total". Además, analizó el fenómeno de exposición que genera el ciclo, señalando que "Hoy un cocinero trabajaría gratis".

Para sumar más detalles, Nico Peralta compartió una anécdota personal sobre un intento de contacto con el chef que terminó en una advertencia desde el canal. Según contó, recibió un llamado donde le ordenaron "Nico, por favor no le hables más a Germán". El panelista explicó que "simplemente quiero saber de dónde es su corbata", pero la respuesta fue contundente: "Bueno, pero vos ya sabés cómo es él. Acá no se lo puede tratar, no se lo puede tocar. Te pido, por favor, no le escribas nunca más".

Ante este hermetismo, Majo Martino preguntó con asombro "¿Pero es como Luis Miguel que no se lo puede mirar, no se lo puede saludar?". Finalmente, Peralta cerró su historia admitiendo con resignación que "Esa fue mi única experiencia con Martitegui".