Trucos caseros efectivos para aliviar la alergia sin tomar remedios

Las alergias respiratorias son una problemática que afecta a millones de personas en Argentina y suelen volverse más intensas con la llegada del otoño o la primavera. Ante la presencia de factores como el polvo, los ácaros, la humedad y el polen, los expertos en inmunología sugieren que pequeños cambios en la rutina diaria pueden marcar la diferencia sin necesidad de recurrir constantemente a fármacos.

Desde la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC) explicaron que "controlar el ambiente y evitar los desencadenantes es una de las herramientas más efectivas" para convivir con esta condición de la mejor manera. Una de las recomendaciones principales es ventilar los ambientes en horarios estratégicos, como temprano a la mañana o luego de una lluvia, evitando hacerlo de forma prolongada en días muy ventosos o secos.

En el interior del hogar, la higiene es fundamental. Se aconseja lavar las sábanas una vez por semana con agua caliente y tratar de no usar acolchados muy pesados o tener demasiados peluches en las habitaciones. Al momento de limpiar, lo ideal es utilizar trapos húmedos para que el polvo no quede suspendido en el aire y pasar la aspiradora con frecuencia en elementos como cortinas, alfombras o sillones,.

El cuidado personal también influye directamente en el alivio de los síntomas. Lavarse el pelo al regresar de la calle tras pasar tiempo al aire libre ayuda a eliminar el polen adherido. Asimismo, el uso de solución fisiológica nasal es un método muy sugerido para higienizar las vías respiratorias y bajar la congestión de forma natural. Por otro lado, conviene evitar secar la ropa afuera cuando los niveles de polen son altos, ya que las partículas pueden quedar atrapadas en las fibras mojadas.

Finalmente, una alimentación equilibrada con cítricos, jengibre y pescado puede colaborar con el sistema inmune, sumado a una hidratación constante que ayude a fluidificar las secreciones,. Los profesionales advierten que si los síntomas persisten o impiden el sueño, es necesario realizar una consulta médica para identificar los disparadores específicos y evitar la automedicación por tiempo prolongado.