Los secretos para cocinar ñoquis rellenos perfectos como en un bodegón

La cocina casera tiene esa magia de reunir a la familia y nada supera el placer de unos buenos ñoquis rellenos. Para lograr ese estilo de bodegón tan buscado se conocieron detalles que marcan la diferencia entre un plato común y uno inolvidable. Según la receta tradicional, el primer paso vital es “cocinar las papas con cáscara para evitar exceso de agua” y así asegurar una masa liviana.

Para alimentar a cuatro personas se requiere un kilo de papas y 300 gramos de harina. Se destaca que “el relleno lleva un ingrediente que aporta más cremosidad y evita que la masa quede seca”.

Para que sea realmente especial se sugiere “mezclar muzzarella con queso rallado intenso dentro del relleno”. Esta combinación de 200 gramos de muzzarella y 100 gramos de queso aporta una potencia de sabor única. Además, es fundamental que el relleno esté frío al momento de armarlos para que mantengan su forma.

Al integrar los ingredientes con un huevo, sal, pimienta y nuez moscada, hay que tener cuidado con el trato a la masa. El consejo de los expertos es “no amasar de más la mezcla de papa y harina” para que los ñoquis no resulten pesados.

Una vez que están listos, se sumergen en agua hirviendo y el momento clave llega cuando suben a la superficie. En ese instante están listos para ser retirados y servidos con la salsa que prefieras.