Un operativo de prevención realizado por personal de la Unidad Operativa Médano de Oro y la Subcomisaría Médano de Oro culminó con la detención de un joven que circulaba a bordo de una moto con pedido de secuestro activo.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento tuvo lugar en la intersección de Calle 14 y América, en el departamento Rawson. Según fuentes policiales, los efectivos se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo cuando interceptaron a un motociclista que se movilizaba en una Gilera Smash 110 cc, de color azul y negro, la cual no tenía su dominio colocado.

Al momento de ser entrevistado, el joven, identificado por la policía como de apellido Huerta, mostró una actitud hostil e insultó a los uniformados. La situación se tornó más sospechosa cuando el conductor no pudo acreditar la propiedad del rodado.

Ante la falta de documentación, los efectivos procedieron a realizar la consulta correspondiente en el sistema SIFCOF. El resultado confirmó que la motocicleta contaba con un pedido de secuestro vigente, tras haber sido sustraída en enero de 2026 en el Loteo San Felipe 1, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 26° de Chimbas.

Por directivas del Dr. Atilio Zarzuelo, el joven fue trasladado a la unidad policial y quedó a disposición del Segundo Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia. Huerta quedó vinculado a una causa por el delito de robo agravado y deberá prestar declaración en las próximas horas ante las autoridades judiciales correspondientes.