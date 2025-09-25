Publicidad
La nueva vida de Soledad Aquino, la primera esposa de Marcelo Tinelli

Tras atravesar una delicada crisis de salud que incluyó un trasplante de hígado, Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria Tinelli, se muestra más activa que nunca. 

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Soledad Aquino junto a sus hijas, Micaela y Candelaria Tinelli.

Soledad Aquino fue la primera esposa de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas mayores, Micaela y Candelaria. Tras la separación en 1993, mantuvo un perfil bajo hasta que, en 2021, enfrentó una grave crisis de salud que la llevó a recibir un trasplante de hígado. Durante meses, estuvo internada, enfrentando complicaciones y múltiples infecciones en terapia intensiva.

A pesar de la situación crítica, Soledad logró salir adelante gracias al apoyo de su familia, incluyendo a Marcelo Tinelli, y comenzó a reconstruir su vida. Hoy, a sus 62 años, combina actividad física con bienestar espiritual y proyectos vinculados a su pasión por los animales. Junto a Marina Hellmann abrió un hotel canino en San Isidro, donde cuida perros de tamaño pequeño y comparte su amor por los animales con un proyecto laboral que la llena de satisfacción.

El vínculo con Tinelli se mantiene afectuoso, y ambos priorizan la relación familiar por sus hijas. En varias ocasiones, Soledad destacó gestos de cercanía y apoyo del conductor, que reflejan la buena relación que conservan.

En su vida cotidiana, Aquino se dedica al fitness como herramienta para mantener la salud física y emocional, y la espiritualidad ocupa un lugar importante. Comparte reflexiones sobre la segunda oportunidad que le dio la vida, mostrando gratitud y energía para afrontar nuevos proyectos.

