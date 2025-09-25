Soledad Aquino fue la primera esposa de Marcelo Tinelli y madre de sus hijas mayores, Micaela y Candelaria. Tras la separación en 1993, mantuvo un perfil bajo hasta que, en 2021, enfrentó una grave crisis de salud que la llevó a recibir un trasplante de hígado. Durante meses, estuvo internada, enfrentando complicaciones y múltiples infecciones en terapia intensiva.

A pesar de la situación crítica, Soledad logró salir adelante gracias al apoyo de su familia, incluyendo a Marcelo Tinelli, y comenzó a reconstruir su vida. Hoy, a sus 62 años, combina actividad física con bienestar espiritual y proyectos vinculados a su pasión por los animales. Junto a Marina Hellmann abrió un hotel canino en San Isidro, donde cuida perros de tamaño pequeño y comparte su amor por los animales con un proyecto laboral que la llena de satisfacción.

El vínculo con Tinelli se mantiene afectuoso, y ambos priorizan la relación familiar por sus hijas. En varias ocasiones, Soledad destacó gestos de cercanía y apoyo del conductor, que reflejan la buena relación que conservan.

En su vida cotidiana, Aquino se dedica al fitness como herramienta para mantener la salud física y emocional, y la espiritualidad ocupa un lugar importante. Comparte reflexiones sobre la segunda oportunidad que le dio la vida, mostrando gratitud y energía para afrontar nuevos proyectos.