"La Orden de la Luz": así operaba la secta acusada de abusar de mujeres en Buenos Aires

La investigación judicial que sacude al Senado de la provincia de Buenos Aires ha sacado a la luz los detalles de funcionamiento de "La Orden de la Luz", una organización sectaria acusada de cometer abusos sexuales y ejercer manipulación psicológica sobre mujeres. Dos empleados del ámbito legislativo provincial, señalados como líderes de este grupo, permanecen detenidos.

Según los testimonios recogidos en la causa, la secta se presentaba públicamente como una agrupación dedicada al crecimiento espiritual y la sanación interior, una fachada que le permitía a sus líderes captar nuevas integrantes. Sin embargo, detrás de este discurso se escondía una estructura de control total y sometimiento.

El método de captación y sometimiento

Los acusados, que ejercían sus cargos en la Legislatura bonaerense, utilizaban su posición institucional y la confianza asociada a ella para establecer contacto inicial con potenciales víctimas, principalmente mujeres jóvenes. Una vez establecido un vínculo, las integrantes eran progresivamente aisladas de su entorno familiar y social bajo la promesa de un "camino espiritual superior".

La investigación reveló que la secta operaba desde hacía varios años, con encuentros que se realizaban en distintos puntos del conurbano bonaerense. Dentro del grupo, se imponían reglas estrictas y se aplicaban castigos a quienes intentaban cuestionar las órdenes o manifestar su deseo de abandonarlo.

La doble vida de los líderes

Los detenidos, identificados como empleados del Senado provincial, habrían aprovechado su pertenencia al Estado no solo para captar víctimas, sino también para dotar de una aparente legitimidad a sus actividades. La Justicia avanza en la pesquisa para determinar si existieron más personas involucradas en la estructura o si se establecieron vínculos con otros ámbitos del poder público.

Durante los allanamientos ordenados por la fiscalía, las autoridades incautaron material informático, documentos y elementos utilizados en rituales, que actualmente son analizados por peritos como parte de las pruebas en la causa.

Imputaciones y avance del caso

Los dos empleados legislativos detenidos están formalmente imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal, en el marco de una investigación que se inició a partir de las denuncias presentadas por varias víctimas. Sus relatos, coincidentes en los métodos de manipulación y los escenarios de los hechos, fueron clave para develar el funcionamiento de "La Orden de la Luz".

El caso ha generado conmoción en el ámbito político y judicial de la provincia, poniendo bajo la lupa los mecanismos de control dentro de organizaciones sectarias y el aprovechamiento de posiciones de poder para la victimización. La investigación continúa abierta, a la espera de nuevos testimonios y resultados periciales.