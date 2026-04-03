La búsqueda de Oscar Alberto Quiroga sigue abierta por parte de la Policía de San Juan para dar con su paradero. Por la jornada de este viernes, un nuevo operativo de rastrillaje se realizó en el sector de Las Casuarinas, en 25 de Mayo.

El procedimiento contó con la intervención del Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público y la Municipalidad de 25 de Mayo.

Del operativo participaron distintas unidades especializadas, entre ellas GERAS, D8, COE, D5, D3, Brigadas, Policía Montada y Motorizada, además de otras dependencias policiales.

Por parte del Ministerio Público, participó el Fiscalía Coordinador Ignacio Achem y su equipo de trabajo. El despliegue abarcó un radio de 20 kilómetros, con un trabajo coordinado y planificado en terreno de más de 150 personas.

Asimismo, se destacó la colaboración de familiares y allegados de Quiroga, quienes acompañan activamente las tareas de búsqueda.

Las acciones continúan en desarrollo, con el compromiso sostenido de las instituciones intervinientes, que trabajan de manera conjunta y articulada para optimizar los recursos y avanzar en la localización de Quiroga.

Los hechos

El fotógrafo de 25 de Mayo había desaparecido hace una semana. Su pareja, Cecilia Olivera, atraviesa horas de profunda angustia y sostiene que no se trata de una ausencia voluntaria. Sin rastros ni señales, la mujer apunta a posibles vínculos del entorno y teme que haya sido víctima de un delito.

Quiroga fue visto por última vez el sábado por la noche, luego de asistir a un evento en La Chimbera donde había sido contratado para realizar fotografías. Según detalló su pareja, ese día había tenido una intensa agenda laboral: primero participó de una actividad municipal, luego se trasladó a Caucete para cubrir otro evento y finalmente se dirigió al cumpleaños de una mujer de 80 años. Todos esos traslados los realizó en su moto 110cc de color azul.

El último contacto entre ambos ocurrió esa misma tarde, cuando el fotógrafo pasó por su casa antes de ir a trabajar. Como no regresó el domingo siguiente, la familia radicó la denuncia.



El celular del fotógrafo permanece apagado desde el domingo, lo que complica aún más la búsqueda. Fuentes del caso confirmaron que existe una línea de investigación en curso, aunque se maneja con total hermetismo.

Mientras continúan los rastrillajes y operativos en distintas zonas del departamento, la familia insiste en el pedido de colaboración.

