Un siniestro vial ocurrido en Capital terminó con una mujer aprehendida luego de intentar darse a la fuga tras protagonizar un choque que dejó lesiones y daños materiales. El hecho se registró este 21 de mayo de 2026, alrededor de las 10:15, en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Güemes.

De acuerdo con fuentes policiales, el episodio se conoció a partir de un aviso al sistema CISEM que alertó sobre una presunta riña en la zona. Al arribar, efectivos de la División Policía Ciclista observaron un automóvil Peugeot 2008 de color blanco que intentó retirarse del lugar. Ante esta situación, los uniformados le ordenaron a la conductora que detuviera la marcha y descendiera del vehículo.

La mujer fue identificada como Aida Venerdini, de 65 años, domiciliada en el barrio Municipal de Santa Lucía. Sin embargo, tras un primer contacto con el personal policial, volvió a subirse al rodado y quiso emprender la huida por calle Güemes. La maniobra no prosperó ya que se produjo una breve persecución que finalizó cuando la mujer fue interceptada en calle Rivadavia antes de Caseros, donde finalmente fue aprehendida.

En el lugar del hecho, los efectivos entrevistaron a la otra conductora involucrada, identificada como Silvana Florencia Acevedo, de 28 años, quien manejaba un Fiat Palio color bordo. La mujer presentó lesiones en el cuero cabelludo, además de dolencias en la muñeca y la pierna izquierda, según se constató en el lugar.

Asimismo, el vehículo de la damnificada registró daños en el guardabarros delantero izquierdo y en la puerta del conductor, producto del impacto.

Tras lo ocurrido, se dio intervención a la UFI Flagrancia. El procedimiento fue coordinado por el ayudante fiscal Alejandro Soler, quien se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes bajo la calificación de lesiones y daños.

En paralelo, se realizaron las diligencias de rigor, incluyendo acta de Flagrancia, intervención de Criminalística y el informe técnico del siniestro. El caso quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar las responsabilidades del hecho.