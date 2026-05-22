La conductora Viviana Canosa reapareció públicamente este jueves luego de varios días de silencio y tras el fuerte revés judicial que significó el archivo definitivo de la denuncia que había presentado contra Lizy Tagliani, Florencia Peña y otras figuras del espectáculo. La periodista utilizó sus redes sociales para explicar su ausencia televisiva y dar detalles sobre su estado de salud.

La polémica se intensificó luego de que el juez Ariel Lijo resolviera cerrar la causa iniciada por Canosa al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones vinculadas a una presunta red de trata y abuso. Según trascendió, durante la investigación no se presentaron víctimas ni testimonios que respaldaran la denuncia original.

En medio del escándalo, Canosa decidió ausentarse de su programa de streaming “El Bulo de Viviana”, lo que alimentó versiones y especulaciones sobre su situación judicial y emocional. Finalmente, la conductora explicó en un posteo publicado en la red social X que atraviesa un cuadro gripal. “Estoy muy engripada y la tos viene complicada. Pensé que hoy me iba a sentir mejor como para volver, pero no. Reposo!”, escribió.

Viviana Canosa confirmó que se enfermó y por eso está ausente en sus programas. (Foto: X / @vivicanosaok)

Además, confirmó que sus programas continuarían al aire con reemplazos temporales. “Hoy Fabi me hace el aguante en Canal Nueve y mi equipo de Carnaval Stream se ocupa del bulo”, expresó en referencia a sus compañeros de trabajo. Sin embargo, el mensaje provocó una catarata de comentarios críticos por parte de usuarios en redes sociales.

La situación judicial de Canosa podría complicarse aún más en los próximos días. Luego del archivo de la causa, distintos abogados y figuras públicas mencionadas en la denuncia adelantaron que impulsarán acciones civiles y penales contra la conductora. Entre ellas aparece Florencia Peña, quien según revelaron periodistas especializados ya habría iniciado conversaciones legales con Fernando Burlando.

El abogado Martín Leiro incluso aseguró en televisión que una de las personas afectadas por las acusaciones evalúa pedir la detención de Canosa por falsa denuncia y falso testimonio. “Hay una damnificada que no solo la va a denunciar, sino que va a pedir su detención”, sostuvo el letrado durante una entrevista televisiva.

La polémica también escaló durante la reciente entrega de los premios Martín Fierro, donde Lizy Tagliani se refirió indirectamente al escándalo y recibió el respaldo de gran parte del ambiente artístico. La conductora aseguró que continuará “pidiendo justicia” frente al impacto personal y familiar que tuvieron las acusaciones públicas en su contra.

Mientras tanto, Viviana Canosa permanece en el centro de la controversia mediática y judicial. Aunque por ahora evitó hacer declaraciones extensas sobre el fallo que archivó la causa, su regreso a las redes confirmó que sigue de cerca el impacto político, mediático y legal que generó una de las denuncias más explosivas del mundo del espectáculo argentino en los últimos años.