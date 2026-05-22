El presidente Javier Milei prepara un proyecto para reformar de manera profunda la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sumar nuevas exigencias para periodistas y empresas del sector. Entre los puntos más sensibles aparece la intención de que los trabajadores de prensa sean considerados Personas Expuestas Políticamente (PEP), lo que implicaría la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales de manera periódica.

Según fuentes, el proyecto ya se encuentra en análisis dentro del Gobierno nacional y fue trabajado junto a equipos legales cercanos al mandatario. La propuesta busca modificar el espíritu de la ley sancionada en 2009 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, normativa que había surgido en medio del conflicto político entre el kirchnerismo y el Grupo Clarín.

De acuerdo con la publicación, el jefe de Estado pretende avanzar en una fuerte desregulación del mercado de medios y telecomunicaciones. El plan incluiría cambios en el sistema de licencias, flexibilización de controles del Enacom, eliminación de algunas obligaciones de contenidos mínimos y reducción de áreas estatales vinculadas al control audiovisual.

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la intención de equiparar a periodistas con funcionarios públicos en materia de transparencia patrimonial. Milei ya había planteado públicamente esta idea semanas atrás, cuando sostuvo que los trabajadores de prensa deberían “hacerse cargo de sus palabras” y transparentar su patrimonio como condición de credibilidad pública.

En un primer momento, el Gobierno evaluó implementar la medida mediante una resolución administrativa para evitar el tratamiento legislativo. Sin embargo, asesores jurídicos le habrían advertido al Presidente que la iniciativa difícilmente pudiera sostenerse legalmente sin pasar por el Congreso, por lo que finalmente se avanzaría con un proyecto de ley formal.

El expediente habría sido presentado de manera preliminar en una reunión de la mesa política oficialista por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según la información publicada, incluso dentro del propio Gobierno existen funcionarios que desconocen detalles de la iniciativa debido al hermetismo con el que se maneja el tema.

La avanzada del Ejecutivo ocurre en medio de una relación cada vez más tensa entre Milei y distintos sectores periodísticos. En reiteradas oportunidades, el mandatario cuestionó duramente a periodistas y medios de comunicación, a quienes acusó de operar políticamente en su contra. Organizaciones vinculadas a la libertad de expresión, como Fopea y ADEPA, ya habían expresado preocupación por el creciente nivel de confrontación entre el Gobierno y la prensa.

Por el momento, el texto definitivo del proyecto no fue difundido oficialmente, aunque dentro de la Casa Rosada reconocen que el Presidente busca “liberar” el mercado audiovisual y revertir gran parte de las regulaciones impulsadas durante el kirchnerismo. La iniciativa promete abrir un nuevo foco de debate político y judicial sobre los límites entre transparencia, regulación estatal y libertad de prensa en la Argentina.