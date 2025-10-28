La promesa de Emanero a su fan de 98 años: "Necesito ir a abrazarla"

Un conmovedor video que muestra la reacción de Lucía, una mujer de 98 años, al escuchar la canción "Atorrante" del artista Emanero ha generado un fenómeno viral en redes sociales, llegando a conmover al propio músico, quien expresó públicamente su deseo de conocerla. La publicación original, compartida por su bisnieta en la plataforma TikTok bajo la cuenta @shulai05, registraba más de dos millones de reproducciones y superaba los 110.000 "me gusta" en su primera semana de circulación.

En la grabación, la mujer aparece sentada mientras se escucha de fondo el tema musical que fusiona los estilos de cumbia y cuarteto. Con visible emoción, Lucía expresa su admiración por la canción y revela que la melodía le hace recordar a su esposo, estableciendo así un puente entre su historia personal y la música contemporánea. "Me encanta", afirma con una sonrisa la bisabuela, mientras confiesa que la canción la emociona profundamente.

La repercusión del contenido llegó hasta el propio Emanero, quien a través de su cuenta de Instagram manifestó su reacción. "Necesito ir a abrazar fuerte a Lucía", escribió el artista, generando una nueva ola de interacciones en ambas plataformas digitales. Ante la respuesta del cantante, la mujer mostró su sorpresa y alegría en un segundo video, donde preguntó con ilusión: "¿Mirá si viene Emanero acá?", dejando abierta la posibilidad de un encuentro futuro.

El caso de Lucía y su bisnieta evidencia el poder de las redes sociales para crear conexiones intergeneracionales a través de la música, demostrando cómo plataformas digitales pueden amplificar historias personales y facilitar una comunicación directa entre artistas y su público. La viralización de estos contenidos ha destacado además la capacidad de la música para trascender barreras etarias y evocar memorias significativas.