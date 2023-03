El candidato a gobernador de San Juan, por Unidos por San Juan, Sergio Vallejos, fue bastante polémico hacia el partido ADN, que forma parte del frente Desarrollo y Libertad, con el cual coqueteó para jugar juntos. En resumidas cuentas, dijo que el espacio que lideran Martín Turcumán y José Peluc son funcionales al Gobierno, ya que en vez de criticar como oposición al oficialismo, supuestamente solo lo atacan a él. Ahora, desde el partido le respondieron y le pidieron que muestre pruebas.

“No me uní con Desarrollo y Libertad porque no son fieles a sus ideales, son funcionales a un Gobierno que critican. El partido de José Peluc responde a Uñac. Siempre la crítica es hacia nosotros, nunca critican al Gobierno”, expresó el empresario textil.

En este contexto, ADN respondió a través de uno de sus dirigentes, José Peluc, quien se mostró molesto por las declaraciones de Vallejos y dijo que él no trabaja para nadie, ya que nadie le paga para hacer política. "Esto que dice que yo no soy candidato a nada y que le soy funcional al Gobierno… yo solo defiendo todo lo que le pertenece a mi partido y no le trabajo a nadie en política, porque nadie me paga a mí, ni mi partido, ni los candidatos, ni nadie", planteó.

Por otra parte, el referente cargó contra Vallejos por utilizar la imagen del diputado nacional y candidato a presidente Javier Milei, ya que planteó que el Tribunal Electoral autorizó solo a ADN para utilizar el nombre y la cara del referente libertario.

"Vallejos no está autorizado a usar la imagen de Milei, el único partido que puede hacerlo es ADN. Yo tengo autorizaciones de la familia Milei para usar su apellido. En el momento que hacemos la presentación está demostrado que nosotros podemos usar el nombre de Milei. Este señor hace todo esto para tener un poco de prensa. Nosotros le vamos a pedir al Tribunal Electoral que cese con estas cosas. Le vamos a demostrar que no puede seguir con esto", indicó Peluc.

Peluc planteó que "la culpa de que Vallejos tenga tanta visibilidad" la tiene Unidos por San Juan, al sumarlo a sus filas para las próximas elecciones del 14 de mayo. Conforme expresó, se trata de una jugada sucia para confundir a la gente.

"Los responsables de esto no es él que no sabe nada de política, son ellos, los de Unidos por San Juan. Han luchado tanto porque la ley de lemas iba a confundir al electorado y es lo único que están haciendo. Haberlo incorporado a Vallejos es una jugada sucia, porque si no ya lo habrían disciplinado", concluyó.

El armado de ADN

El Frente Desarrollo y Libertad tendrá tres sublemas, uno conformado por el Partido Demócrata, otro por el Partido Libertario y otro por la Cruzada Renovadora y ADN. Si bien esta última subagrupación aún se está debatiendo (todavía no dirimen si unirse o no en un lema), lo más probable es que esto sea así.

Peluc indicó que, a falta de menos de 20 días de que cierre el plazo para presentar candidaturas, aún están evaluando quién será el candidato a gobernador por ADN. No descartó que él o Martín Turcumán jueguen en las elecciones, pero sí confirmó que prefiere esperar a los comicios nacionales.