Martín Turcumán: “Me llama mucho la atención que se pueda concluir que no hubo asociación ilícita”

Martín Turcumán, representante de la oposición, frente al fallo de este martes en la tarde que condenó a Cristina Fernández por defraudación al Estado por la causa Vialidad por 84.000 millones de pesos, reconoció que parte de la sentencia le “llamó mucho la atención”.

“Desde lo jurídico me cuesta asimilar el resultado de la sentencia. Por supuesto que no desconozco que está mal opinar sin leer los fundamentos del fallo, pero insisto me llama mucho la atención de los importes, que se habla defraudación al Estado y se pueda concluir que no ha habido asociación ilícita”, dijo Martín Turcumán, a DIARIO HUARPE.

Por otra parte, el referente de ADN, explicó que teniendo en cuenta el monto por el que se la acusa y con el resto de los involucrados, “no permitan configurar la asociación ilícita”. Por la cantidad de dinero que se conoció debería ser devuelto, Turcumán mencionó que se tendría que haber aplicado la pena máxima en la escala penal por ese delito.