Desde hace un tiempo que la oposición se encuentra en diálogo, buscando las similitudes entre cada agrupación política para poder unirse en los comicios del 14 de mayo. Esta situación solo sucede en San Juan, porque a nivel nacional Javier Milei, representante de los liberales, marcó la cancha y dijo que no hay chances con Juntos por el Cambio porque están "destinados al fracaso". A pesar del contexto nacional, en la provincia no pierden las esperanzas de trabajar juntos. Eso sí, "laburar" para que las similitudes no solo sean electorales. DIARIO HUARPE habló con Martín Turcumán, referente de ADN, quien comentó que lamentablemente no hay novedades respecto a la alianza con JxC, pero que él insiste desde el 2021 con que tienen que unirse para las elecciones.

"Es un rejunte de miserables arrastrados por un cargo que están unidos para ver si pueden rapiñar un cargo. Van a crear un nuevo fracaso. Yo no estoy dispuesto a ser parte de una estructura que está condenada al fracaso”, había declarado el diputado nacional. Pero no todo está cerrado, porque Patricia Bullrich, cada vez más alejada de Horacio Rodríguez Larreta, busca aliarse con él,

Bajo este contexto nacional, cabe recordar que ADN, que también trabaja con la Cruzada Renovadora y con el Partido Libertario, fue el partido elegido por Milei para representarlo en San Juan. Teniendo en cuenta los tajantes dichos de Milei respecto a una posible alianza nacional y en relación con que JxC, Turcumán confirmó que están viendo primero qué pasa en los frentes nacionales, para luego continuar con los acuerdos provinciales.

"San Juan no es una isla aislada de todo, nosotros tenemos que ver primero qué es lo que pasa con los frentes nacionales", aclaró.

El trabajo conjunto se complica porque ambas partes de la oposición tienen ciertas diferencias entre sí, por supuesto. José Peluc, también de ADN, había declarado que no había problema de abrirse a otros partidos, y que hasta JxC tenía las puertas abiertas. Pero se diferenció de algunos sectores, puntualmente con el larretismo.

Respecto a esta diferenciación, Turcumán dijo que sí hay algo que une a toda la oposición en San Juan y es el diagnóstico que tienen sobre la provincia y los problemas que hay. Sin embargo, el objetivo es que haya coincidencias más allá de lo electoral, que haya coincidencias programáticas.

"No queremos hacer una alianza meramente electoral y que esa sea nuestra única coincidencia, tenemos que tener coincidencias programáticas", expresó.

Turcumán insistió en que, para unirse, deben solucionarse las situaciones nacionales y, además, encontrar cosas en común entre JxC y el otro sector de la oposición que él mismo conforma. "Desde el 2021 vengo diciendo que tenemos que trabajar juntos", manifestó.

Allegados a JxC, por su parte, ante la posibilidad de conformar un frente amplio, dijeron a DIARIO HUARPE que están en pleno diálogo, pero que no hay nada definido.

Lo cierto es que, hasta fines de febrero hay tiempo para presentar los frentes y los diálogos cada vez son más urgentes. La oposición sanjuanina analiza hacer lo propio con un frente amplio, tratando de dirimir las diferencias sobre todo luego de los dichos de la polémica figura de Milei.

Denuncia por la candidatura de Uñac

Si bien el gobernador Sergio Uñac ya confirmó su candidatura, esta aún no está oficializada por los tiempos electorales. Respecto a esto, Turcumán confirmó que, a penas la misma se oficialice ante la Justicia, ellos tomarán cartas en el asunto para judicializar la aspiración. Desde ADN consideran que la misma es ilegal, ya que desde su perspectiva, Uñac ya cumplió sus tres mandatos que establece la constitución provincial, contando su vicegobernación con Gioja.