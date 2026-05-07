En el marco de la Expo Minera 2026, el acto oficial por el Día Nacional de la Minería, se realizó este jueves en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, en Pocito, donde el gobernador Marcelo Orrego puso el foco en el crecimiento del sector minero en San Juan, defendió las políticas impulsadas para atraer inversiones y destacó el posicionamiento de la provincia en cobre y energía solar.

La actividad contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santili; ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez; presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem; el secretario de Minería Nacional, Luis Lucero; gobernadores y empresarios vinculados a la industria minera.

Durante su discurso, Orrego remarcó que la minería forma parte de la identidad productiva de San Juan y sostuvo que la actividad se consolidó como una política de Estado. “Nosotros hacemos minería desde la década de los 80, la consolidamos en los 2000 y la concebimos como una política de Estado”, afirmó.

En este sentido, el mandatario provincial destacó que más del 80% de las exportaciones sanjuaninas están vinculadas a minerales y señaló que el cobre aparece como uno de los recursos estratégicos para los próximos años. En ese sentido, recordó la creación de la Mesa del Cobre junto a otras provincias mineras. “Sabíamos de la capacidad que tenía Argentina, habida cuenta de que el 40% de la reserva de cobre del mundo se encuentra en la cordillera de los Andes”, expresó Orrego, quien vinculó el crecimiento del sector con la transición energética y el avance de las energías limpias.

En otro tramo de su mensaje, el gobernador respaldó las medidas económicas impulsadas por el presidente Javier Milei y aseguró que permitieron generar un escenario más favorable para las inversiones.

“Tuvimos un presidente que tomó una decisión que es mejorar la macro, generar los climas de negocio para que eso se diera y empezó a haber estabilidad fiscal”, señaló. Además, mencionó la implementación del RIGI y la eliminación del cepo como herramientas que fortalecieron la seguridad jurídica.

Asimismo, Orrego también destacó el trabajo realizado por el Gobierno provincial para agilizar trámites y modernizar áreas vinculadas a inversiones mineras. “Las inversiones llegan donde hay confianza. Esa es la palabra: confianza”, sostuvo ante empresarios y representantes del sector.

El mandatario dedicó parte de su discurso al crecimiento energético de San Juan y aseguró que la provincia ya produce más energía de la que consume. Según detalló, actualmente cuenta con una capacidad de 830 MW, en su mayoría vinculados a energía fotovoltaica. “Somos el primer productor de energía fotovoltaica del país. Eso no es poca cosa”, afirmó Orrego, quien además destacó el desarrollo de la empresa estatal EPSE y la futura fabricación local de paneles solares.

Sobre el cierre, el gobernador insistió en la necesidad de generar empleo y desarrollo a través de la minería. “El rinde de este gobierno tiene que ser mejores fuentes de trabajo”, afirmó.

Además, pidió fortalecer el vínculo entre las empresas y las comunidades locales. “Ya no quiero hablar de licencia social hace tiempo. Compromiso social”, expresó.

Finalmente, Orrego dejó un mensaje dirigido al sector empresario y a los inversores presentes en la Expo Minera. “El momento de invertir es ahora”, concluyó ante los asistentes.