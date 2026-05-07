La empresa de viajes Despegar confirmó su participación en el Hot Sale con una amplia oferta de descuentos y beneficios para quienes deseen planificar escapadas o vacaciones, tanto dentro de Argentina como en destinos internacionales.

Durante el evento, los usuarios podrán acceder a promociones en vuelos, hoteles, paquetes turísticos, alquiler de autos y actividades, con opciones de financiación en cuotas y precios especiales por tiempo limitado.

Desde la compañía destacaron que el Hot Sale representa una oportunidad clave para anticipar viajes, aprovechar tarifas más competitivas y acceder a facilidades de pago, en un contexto donde la planificación anticipada cobra cada vez más importancia.

Entre las ofertas, se incluyen descuentos en destinos nacionales, ideales para escapadas cortas, así como promociones para viajes al exterior, con opciones a distintos puntos de América y otros continentes.

Además, se suman beneficios adicionales como financiación en cuotas sin interés en productos seleccionados, promociones bancarias y paquetes integrales que combinan vuelo y alojamiento a precios más convenientes.

El Hot Sale, uno de los principales eventos de comercio electrónico del país, concentra durante varios días una fuerte demanda de productos y servicios, especialmente en el rubro turismo, donde muchas personas aprovechan para organizar sus próximas vacaciones.

En ese marco, Despegar busca consolidar su presencia en el mercado ofreciendo alternativas accesibles y variadas para distintos perfiles de viajeros, con el objetivo de incentivar el movimiento turístico y facilitar el acceso a nuevas experiencias.