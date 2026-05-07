La escudería Alpine F1 Team le dedicó un emotivo mensaje a Franco Colapinto al cumplirse un año de su debut como piloto titular en la máxima categoría del automovilismo.

A través de sus redes sociales, el equipo destacó el crecimiento del joven argentino y repasó su camino desde aquel ascenso que marcó un hito en su carrera. El posteo generó una fuerte repercusión entre los fanáticos, que acompañaron con mensajes de apoyo y orgullo.

El posteo de Alpine en sus redes sociales. (Foto: @AlpineF1Team/X)

Colapinto se convirtió en uno de los nombres destacados del automovilismo nacional tras dar el salto a la Fórmula 1, consolidándose como uno de los pilotos jóvenes con mayor proyección dentro del circuito.

Durante este primer año, el argentino logró sumar experiencia en la categoría, enfrentándose a los mejores pilotos del mundo y adaptándose a la exigencia de la F1, tanto dentro como fuera de la pista.

Desde Alpine valoraron no solo su rendimiento deportivo, sino también su evolución profesional y su capacidad para competir en un entorno de máxima presión, lo que refuerza su proyección a futuro dentro del equipo.

El aniversario del debut reavivó el entusiasmo de los seguidores argentinos, que ven en Colapinto a una de las grandes esperanzas del automovilismo nacional en la elite internacional.

Así, el reconocimiento de Alpine no solo celebra un año en la Fórmula 1, sino también el crecimiento de un piloto que sigue dando pasos firmes en la categoría más exigente del automovilismo mundial.