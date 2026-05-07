Mientras el peronismo comienza a discutir liderazgos y nombres para el futuro político de la Provincia de Buenos Aires, el intendente de Pilar, Federico Achával, empezó a dejar señales concretas de que quiere jugar en la carrera por la gobernación bonaerense. Con un discurso centrado en la gestión y en la necesidad de reconstruir una agenda productiva y social para el peronismo, el jefe comunal buscó mostrarse como uno de los dirigentes con proyección para suceder a Axel Kicillof.

“El peronismo tiene de vuelta el desafío de plantear el orden macroeconómico como una forma de gestión. Tiene el enorme desafío de mostrar que muchas de las ideas, cuando las implementamos, tienen la capacidad de transformar la vida”, afirmó Achával, en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

El intendente de Pilar no solo habló del escenario político nacional y provincial, sino que además intentó apoyarse en su experiencia de gestión para exhibir credenciales. En ese sentido, planteó que la educación debe convertirse en uno de los pilares centrales de una nueva etapa del peronismo.

“Para nosotros la educación es parte fundamental del desarrollo de un país. Hay que educar para una sociedad más justa, para el trabajo y para que las personas puedan desarrollarse en la vida”, sostuvo. Y enseguida buscó respaldar el discurso con datos de gestión: “Cuando nosotros decimos que la educación es importante, en Pilar construimos 31 escuelas y hay una universidad nacional nueva que vincula el sistema educativo con el parque industrial más grande de Argentina”.

La referencia al vínculo entre educación y empleo no fue casual. Achával insistió en que el trabajo debe volver a convertirse en “el gran ordenador social” y remarcó que el peronismo necesita recuperar representación sobre los trabajadores argentinos en un contexto económico complejo.

En paralelo, también incorporó otros temas sensibles para el electorado bonaerense, como la seguridad y el desarrollo productivo. “Los que tenemos ciudades tan grandes tenemos que plantear dinámicas de discusión sobre la seguridad”, señaló, al tiempo que reclamó avanzar hacia “una Argentina federal y productiva”.

En esa línea, destacó el potencial económico del país y mencionó sectores estratégicos como la minería, el petróleo, el gas, la agroindustria y la economía del conocimiento. “La Argentina tiene la posibilidad de generar trabajo”, afirmó, en una mirada que buscó combinar desarrollo económico con generación de empleo.

Achával también intentó diferenciarse desde el estilo de construcción política. “Hoy la ciudadanía nos está exigiendo trabajar en la vida cotidiana de la gente”, expresó. Y agregó: “Uno quiere ser parte de la construcción de una Argentina más grande y del peronismo nacional y de la provincia de Buenos Aires”.

El jefe comunal apeló además a una de las históricas consignas del peronismo para reforzar su mensaje de gestión. “Nosotros tenemos una premisa: mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”, remarcó.

A partir de allí volvió a enumerar obras realizadas en Pilar como carta de presentación para un eventual proyecto provincial. “Cuando decimos que hay que cuidar la vida y que la salud es importante, construimos cuatro hospitales de alta complejidad que les salvan la vida a los pilarenses sin preguntar de dónde vienen”, afirmó.

Finalmente, dejó abierta la puerta a una eventual proyección bonaerense. “¿Eso se puede potenciar a nivel provincia? Por supuesto que es posible, porque lo que mostramos es que cuando el peronismo gestiona tiene la posibilidad de mejorar la vida de todos los habitantes”, concluyó.

Las declaraciones del intendente aparecen en un momento donde distintos sectores del peronismo comienzan a moverse ante el futuro mapa político bonaerense. Y aunque todavía falta para la discusión electoral formal, Achával ya empezó a mostrar que quiere ser uno de los protagonistas de esa disputa.

Textuales

Federico Achaval / Intendente de Pilar