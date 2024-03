Empleados administrativos del Museo Regional de Caucete, ubicado en calle Juan José Bustos pasando 25 de Mayo, realizaron una denuncia policial en la Comisaría 9ª poniendo en conocimiento de las autoridades sobre el robo de un mate de plata que estaban en exhibición en una de las vitrinas del lugar.

A raíz de esto, personal destinado a la investigación les tomó declaraciones a los empleados como al personal de limpieza, quienes manifestaron que desconocían cuándo fue la última vez que vieron el objeto sustraído.

Según constató la Policía, los accesos al inmueble no estaban violentados, aunque se observó que había vidrios de ventanales rotos, por lo que no se descarta que los ladrones hayan ingresado por allí. De todos modos, los mismos empleados señalaron que tales daños existen hace más de un mes. También expresaron que las ventanas quedan semiabiertas durante todo el día y la noche porque no pueden cerrarse en su totalidad.

En el lugar no se registran cámaras de seguridad, así como tampoco en las viviendas y locales cercanos. El fiscal de turno, Adrián Riveros, ordenó las medidas de rigor para dar con los autores del hecho y recuperar el valioso objeto.