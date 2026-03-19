Se reveló por qué las mujeres de la Selección Argentina odian a Emilia Mernes

Un nuevo escándalo sacude al mundo del espectáculo y el fútbol tras las revelaciones de Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda de América. La conductora destapó una interna silenciosa al asegurar que “las botineras detestan a Emilia”.

El conflicto se remonta a la fiesta privada de los campeones del Mundial de Qatar: “cuando los jugadores salen campeones se hace una fiesta con ellos, la familia, las mujeres… una fiesta familiar”.

Según relató Ciudad Magazine, la presencia de la cantante entrerriana no fue bien recibida: “¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes. A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”. Latorre detalló que le recriminaban ser “mirona… provocativa” y concluyó que “están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa. Y claro, no gustó”.

La tensión aumentó cuando Tini Stoessel dejó de seguir a Mernes en Instagram, gesto imitado por Antonela Roccuzzo y Valu Cervantes. Mientras Sabrina Rojas le cambiaba el look a su hijo Fausto diciendo que “salió corte de pelo” y Sol Pérez cocinaba un budín de banana con su hijo a upa, dos ex de Emilia aparecieron en redes en medio del misterio y picantes indirectas.

Joel Pimentel, vinculado a ella en 2019 tras el video No soy yo, publicó en X: “tarde o temprano todo sale a la luz”. Por su parte, el músico uruguayo Fer Vázquez, su pareja entre 2016 y 2018 en una relación marcada por crisis, celos y tensiones laborales, compartió el mensaje de Pimentel. Mernes había afirmado sobre él: “no estuvo bueno salir con él”, luego de que el artista asegurara que la “creó”.