Con qué exfutbolista vieron cenando a Sabrina Rojas y que despertó rumores de romance

A pesar de que hace tiempo se hace eco de los escándalos de Luciano Castro, Sabrina Rojas podría haber encontrado nuevamente el amor al mostrarse muy cómoda junto a José Chatruc.

En la última emisión de Intrusos se mostró una fotografía de ambos cenando en un restaurante, lo que generó repercusiones. Sobre este vínculo, la periodista Paula Varela amplió: “Ellos comparten un grupo todos juntos, algunos ya están separados y Chatruc se pudo un lugar de pádel y ahí se juntan”.

La relación parece avanzar, ya que Varela afirmó: “Ellos vienen compartiendo varias salidas y me dicen que a ella le gusta él y que a él también le gusta ella”. Incluso se aseguró que hubo un beso entre ambos y que “este romance está naciendo, ambos se gustan y compartieron el fin de semana en un festival de la cumbia en La Mágica”. No obstante, Natalie Weber, amiga íntima de la actriz, advirtió con picardía: “No la voy a desmentir, pero es apresurado hablar de un romance”.

Este acercamiento surge mientras Adrián Pallares cruzó a Rojas por la exposición de sus hijos diciéndole que “es muy complicado cuando vos publicás”, ante lo cual ella realizó un fuerte descargo aclarando que “hay una medida cautelar”.

Por su parte, el deportista tuvo una reacción llamativa y se hizo el distraído al ser consultado por el tema, mientras Sabrina se prepara para volver a la televisión con el programa Pasó en América junto a Tartu.