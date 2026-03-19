Por qué el 19 de marzo es considerado el Día del Hombre en Argentina

Este jueves 19 de marzo de 2026 se presenta como una jornada particular en la que, en países como Colombia, Bolivia y Honduras, se festeja el Día del Hombre. Esta fecha coincide con la festividad católica de San José de Nazaret, padre adoptivo de Jesús, quien según los evangelios de San Mateo y San Lucas nació en Belén para luego trasladarse a Nazareth. Allí dedicó su vida al trabajo manual, desempeñándose posiblemente como carpintero o albañil, lo que explica por qué hoy también se celebra el Día del Carpintero.

Sin embargo, existe una distinción con el Día Internacional del Hombre, el cual se conmemora cada 19 de noviembre. Esta última fecha fue establecida en 1992 por Thomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Misuri-Kansas, con el fin de destacar las contribuciones masculinas a la sociedad y promover la igualdad de género.

Según se ha definido, “el objetivo de esta especial jornada es abordar temas como la salud masculina, resaltar el papel positivo y las contribuciones que realizan los hombres en su comunidad y en la sociedad, promover la igualdad de género, la paz, la no violencia, la equidad, la tolerancia y el entendimiento”. Esta iniciativa de salud y cultura de paz cuenta con el aval de la UNESCO, la OPS y la OMS.