La reacción de Emilia Mernes tras pelearse con Tini Stoessel y las famosas argentinas

Emilia Mernes ha quedado en el ojo de la tormenta tras la decisión de figuras como Tini Stoessel, María Becerra, Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes de dejar de seguirla en redes sociales.

Yanina Latorre reveló en SQP: “Emilia, cuando vio que la dejaron de seguir, no solo los grosos, sino también los fans, le empezaron a caer los seguidores y está comprando bots”.

La reacción en X fue tajante: “Emilia tuvo que comprar bots para que la gente no vea que baja seguidores, qué humillación”, “De 'la original' no quedó nada, ahora es la más artificial del condado”, “Lo mismo hace en Spotify” y “Yo chusmeé y vi lo mismo”.

Latorre profundizó en la interna: “Les estoy armando el lore de Emilia Mernes, María Becerra y Tini. Denme tiempo. Hay dos malísimas. Hay una choriza. Estoy armando la historia. Hay una muy zorra”.

El conflicto escaló porque Tini recomendó a su estilista a Emilia, pero luego “Tini exige exclusividad y el estilista eligió a Emilia”. Además, la panelista afirmó que “Tini es un amor y es influenciable, María aprovechó la situación y le infló la cabeza”. La ruptura con Becerra respondería a que Emilia habría echado a su hermana de un boliche porteño.