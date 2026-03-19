La Universidad Nacional de San Juan puso en marcha la obra de finalización de la Escuela de Música, un proyecto largamente postergado que ahora se retoma con financiamiento propio y un plazo estimado de ejecución de doce meses. La iniciativa contempla completar la estructura existente con instalaciones específicas orientadas a la formación musical, en un edificio que demandará un importante despliegue técnico y humano.

El encargado de la obra de la empresa Galvarini y Asociados, Roberto Bustamante, explicó en rueda de prensa el alcance de esta nueva etapa y el estado actual del edificio. “La obra es una etapa de terminación, con una estructura ya fundada, y lo que hay que hacer es completar todas las instalaciones. Es un proceso específico por las características de una escuela de música, sobre todo en lo que respecta al tratamiento acústico de pisos y revestimientos”.

Además, precisó el plazo de ejecución y la magnitud del trabajo previsto. “Es una obra en 12 meses, con 31.500 horas de trabajo, y estimamos que en el punto máximo habrá entre 60 y 70 personas trabajando, especialmente en las instalaciones”.

Proceso constructivo y ejecución

Sobre la dinámica de avance, Roberto Bustamante aclaró que no se contemplan entregas parciales del edificio. “La obra tiene un inicio y una finalización, no hay entregas por etapas. Se va avanzando según el proceso constructivo, que tiene un camino crítico que debe respetarse”.

También se refirió a los estudios técnicos previos y la planificación en marcha. “Hubo un relevamiento previo para la cotización y ahora se realizará uno más profundo para poder iniciar la obra conforme a ese proceso”.

En relación a los insumos, destacó que no se prevén mayores inconvenientes. “Los materiales están dentro de las posibilidades de provisión, incluso aquellos que puedan requerir importación”.

Decisión política y financiamiento

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, se refirió a la continuidad del proyecto y a la decisión institucional de asumir su financiamiento. “Se avanzó bastante con la empresa que había ganado la licitación en 2021, pero surgieron problemas ajenos a la universidad y la obra fue abandonada”.

En ese sentido, explicó cómo se resolvió retomar la iniciativa. “Se tomó la decisión de que esta obra la iba a pagar la universidad, evitando inconvenientes externos como los que ocurrieron en ese período”.

Contexto y prioridades institucionales

Tadeo Berenguer destacó el respaldo interno que permitió priorizar la obra dentro del presupuesto. “Hubo un acto de solidaridad de todas las unidades académicas que entendieron el pedido de priorizar la Escuela de Música por sobre otras obras”.

También enmarcó la decisión en un contexto complejo para el sistema universitario. “Estamos en momentos difíciles, con una ley de financiamiento que no se respeta y con salarios que han caído más del 50%, pero debemos seguir gestionando y dando respuestas”.

Proyección y expectativas

Finalmente, tanto desde la empresa como desde la universidad manifestaron su expectativa de cumplir con los plazos establecidos. Roberto Bustamante remarcó el compromiso asumido por el equipo de trabajo. “Para nosotros el objetivo es que la obra se concrete en tiempo y forma, acompañando este esfuerzo de la comunidad universitaria”.

Por su parte, Tadeo Berenguer expresó confianza en la concreción del proyecto. “Esperamos que en un año podamos estar inaugurando esta obra tan anhelada por la universidad y por toda la comunidad”.