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Ester Expósito revela secretos para un cabello rubio siempre perfecto
POR REDACCIÓN
El cabello rubio de Ester Expósito es uno de sus sellos de estilo más distintivos, logrando mantenerse siempre brillante, saludable e impecable. Este tono impactante requiere atención especial para evitar que el pelo se reseque.
Según especialistas, el consejo clave es "mantener una hidratación constante y usar productos específicos para cabellos claros". Para que el rubio se mantenga luminoso, el shampoo violeta o matizador ayuda a neutralizar tonos amarillentos. Los expertos aseguran que "usarlo una o dos veces por semana puede ayudar a mantener el color más frío y brillante".
Dado que el pelo decolorado es más sensible, se recomienda incorporar mascarillas nutritivas semanalmente para "recuperar suavidad, reducir el frizz y mejorar el brillo del cabello". El mantenimiento integral, similar al que lucen figuras como Antonela Roccuzzo, Wanda Nara, Pampita o Juliana Awada en sus rutinas de estilo, incluye evitar el exceso de calor y usar protector térmico antes de peinar.
Asimismo, para que el rubio luzca saludable frente a las nuevas tendencias de cortes y colores de temporada, es fundamental cortar las puntas regularmente y protegerlo del sol en verano. Con estos cuidados, es posible lograr ese efecto brillante que tanto atrae las miradas.