Ester Expósito revela secretos para un cabello rubio siempre perfecto

El cabello rubio de Ester Expósito es uno de sus sellos de estilo más distintivos, logrando mantenerse siempre brillante, saludable e impecable. Este tono impactante requiere atención especial para evitar que el pelo se reseque.

Según especialistas, el consejo clave es "mantener una hidratación constante y usar productos específicos para cabellos claros". Para que el rubio se mantenga luminoso, el shampoo violeta o matizador ayuda a neutralizar tonos amarillentos. Los expertos aseguran que "usarlo una o dos veces por semana puede ayudar a mantener el color más frío y brillante".

Dado que el pelo decolorado es más sensible, se recomienda incorporar mascarillas nutritivas semanalmente para "recuperar suavidad, reducir el frizz y mejorar el brillo del cabello". El mantenimiento integral, similar al que lucen figuras como Antonela Roccuzzo, Wanda Nara, Pampita o Juliana Awada en sus rutinas de estilo, incluye evitar el exceso de calor y usar protector térmico antes de peinar.

Asimismo, para que el rubio luzca saludable frente a las nuevas tendencias de cortes y colores de temporada, es fundamental cortar las puntas regularmente y protegerlo del sol en verano. Con estos cuidados, es posible lograr ese efecto brillante que tanto atrae las miradas.